Ученые: Карликовая планета Церера могла поддерживать жизнь миллиарды лет назад 27.08.2025, 4:07

На ней есть следы органических молекул.

Карликовая планета Церера, крупнейший объект в главном поясе астероидов, могла иметь условия для существования жизни в далеком прошлом. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования NASA.

Церера составляет более 39% массы всего пояса астероидов и является единственным его объектом, который под действием собственной гравитации приобрел правильную шарообразную форму. Данные, которые собрал аппарат Dawn в 2015—2018 годах, показали на ее поверхности яркие пятна, состоящие из солей. Ученые считают, что они остались после того, как на поверхность вышла жидкая вода. Также там обнаружили следы органических молекул.

Группа исследователей под руководством Самуэля Курвиля из Университета Аризоны смоделировала температурные и химические процессы внутри планеты. Они пришли к выводу, что 2,5−4 миллиарда лет назад в недрах Цереры могла существовать стабильная горячая водная система. Эта вода нагревалась путем распада радиоактивных элементов в ее каменистом ядре.

Ученые также обнаружили, что горячая вода содержала растворенные газы, которые выходили из глубинных пород. Это создавало третий необходимый элемент для возникновения жизни, ведь на Земле подобные процессы у подводных гидротермальных источников обеспечивают питание для микроорганизмов.

«На Земле, когда горячая вода из глубин смешивается с океаном, это становится настоящим пиром для микробов. Если Церера когда-то имела похожие условия, это может иметь большое значение», — отметил Курвиль в пресс-релизе NASA.

Ученые подчеркивают: хотя сегодня Церера слишком холодна, чтобы поддерживать жидкий океан, в прошлом она могла быть пригодной для простейших форм жизни. Это открытие также касается и других водоносных небесных тел в Солнечной системе, которые сейчас нежизнеспособны, но могли быть таковыми раньше.

