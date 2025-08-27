В России задержан мэр Владимира 5 27.08.2025, 14:08

3,074

Eго обвиняют в связях с «кладбищенской мафией».

Во Владимире задержали мэра города Дмитрия Наумова, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. «Наумов задержан сегодня утром на рабочем месте. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере», — сказал собеседник агентства. Как отмечают «Аргументы и факты», сотрудники ФСБ вскрыли дверь в приемную мэрии и дожидались прихода главы города, чтобы начать следственные действия.

По данным «Зебра ТВ», Наумова подозревают в связях с членами задержанной ранее организационной преступной группы (ОПГ), известной как «кладбищенская мафия». Речь идет о руководителе Специализированного комбината ритуальных услуг Никите Петрунине и бывшем замдиректора Центра управления городскими дорогами Сергее Ершове, которые, как пишет Mash, после ареста дали показания на мэра Владимира.

По версии следствия, с мая 2024-го по март 2025 года фигуранты дела незаконно выделяли гражданам места для захоронения на Владимирском городском кладбище Улыбышево при условии приобретения у них комплекса ритуальных услуг по завышенной стоимости, в то время как места должны были выделяться безвозмездно. По предварительным данным, по такой схеме было незаконно организовано более 300 похорон. Ущерб гражданам причинен на сумму не менее 5 млн руб., а муниципальному предприятию — более 10 млн руб, пишет The Moscow Times.

Наумов является членом партии «Единая Россия». Он возглавил Владимир в ноябре 2022 года, а до этого в течение трех лет руководил администрацией Гороховецкого района. В мае глава города отправил в отставку своего заместителя Глеба Серегина. Вместе с ним был уволен и начальник управления ЖКХ Алексей Шумник. Администрация объяснила это решение «сложившейся ситуацией в сфере оказания ритуальных услуг в городе». Увольнение чиновников произошло спустя четыре дня после ареста банды, орудовавшей на кладбище в Улыбышево.

