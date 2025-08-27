Си Цзиньпин начал массовые чистки в армии

Си Цзиньпин начал массовые чистки в армии3
Эксперты предупреждают о вероятности госпереворота в Китае.
В Китае разгорается самый масштабный политический кризис за последние десятилетия. Лидер страны Си Цзиньпин начал беспрецедентную чистку армии — уже отстранены почти 20% высших военных, которых он сам назначал. Впервые со времен Мао Цзэдуна армейская верхушка так радикально перекраивается, а в Центральном военном совете осталось всего четыре члена, пишет Bloomberg.
Масштабы «операции» говорят о страхе перед внутренним переворотом, о котором все громче говорят эксперты: Си, по сути, зачищает собственное окружение.
Невидимая война в Пекине. Генералы исчезают
Среди тех, кто исчез с политической сцены, экс-министр обороны Вэй Фэнхэ, начальник штаба Лю Чжэньли и второй по званию генерал Хэ Вэйдун. Последний даже не появился на традиционной церемонии посадки деревьев, обязательной для высших чинов.
Эксперты отмечают: за третьим сроком правления Си, который нарушил негласное правило сменяемости власти, последовала волна репрессий, вызвавшая массовое недовольство внутри элиты.
«Он создал слишком много врагов»
По словам китаиста Сюзанны Вайгелин-Швидрижик, Си Цзиньпин живет в постоянной угрозе: враги окружили его со всех сторон. Уничтожая конкурентов, он создал в системе КПК десятки тысяч лоялистов, мечтающих о реванше. И если внешний вид лидера (его внезапно седые волосы) стал темой слухов, то за кулисами все говорят о возрастающем риске не просто отставки, но и устранения.
Си Цзиньпин по-прежнему остается у руля, но его власть, как и сама политическая система Китая, сейчас переживает наивысший уровень внутренней турбулентности за последние полвека.
Чем жестче методы, тем выше цена. И, возможно, в самой закрытой стране мира начинается открытая борьба за будущее.
Эксперты предупреждают, что в какой-то момент количество влиятельных врагов у Си может стать слишком большим, и тогда Китай ждет массивное политическое землетрясение, уже не раз случавшиеся в истории этой страны.