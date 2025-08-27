Германия планирует вернуть обязательную военную службу 1 27.08.2025, 19:28

Цель ФРГ — увеличить численность войск до 260 тысяч.

Кабинет министров Германии в среду принял проект закона о введении добровольной военной службы, направленной на укрепление национальной обороны на фоне угроз со стороны России. Он также открывает возможность возвращения обязательного призыва в будущем, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Министерство обороны Германии рассчитывает, что шестимесячная добровольная программа поможет удвоить число подготовленных резервистов, а часть добровольцев продолжит карьеру в регулярной армии. Министр обороны Борис Писториус заявил, что цель — увеличить численность войск с 180 тысяч до 260 тысяч к началу 2030-х годов, чтобы соответствовать новым стандартам НАТО и укрепить обороноспособность страны.

«Бундесвер должен расти. Международная ситуация, особенно агрессивная политика России, делает это необходимым», — подчеркнул Писториус. Он отметил, что помимо технического оснащения армии, важно также усилить персонал, чтобы обеспечить эффективное сдерживание России.

Законопроект предусматривает ежегодные цели по набору добровольцев: от 20 тысяч в 2026 году до 38 тысяч в 2030 году. В случае их недостижения правительство сможет обратиться к парламенту за восстановлением обязательного призыва. Уже сейчас закон содержит обязательные элементы: все молодые мужчины после 18 лет должны заполнить онлайн-анкеты о готовности и способностях к службе.

В последние годы министерство активно проводит рекламные кампании, открывает центры посещений войск, организует карьерные мероприятия и лагеря, что уже привело к росту числа новобранцев на 28% с января по июль 2025 года.

