Расходы России на войну установили новый рекорд 1 27.08.2025, 20:00

47 миллиардов российских рублей в день.

Военные расходы бюджета России по итогам первого полугодия 2025 года установили новый абсолютный рекорд — 8,484 трлн рублей, подсчитал на основании данных Минфина научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге.

По сравнению с тем же периодом прошлого года траты на армию и производство оружия увеличились на 31%; по сравнению с январем-июнем 2023 года — на 95%, а если сравнивать с первым годом войны — втрое, следует из расчетов Клюге.

В среднем «военная машина» съедала 1,4 трлн рублей в месяц и 46,9 млрд рублей в день — сумму, превышающую годовые бюджеты бедных российских регионов (28,8 млрд рублей в Калмыкии, 30,5 млрд рублей в Карачаево-Черкесии, 42,7 млрд рублей в Республике Алтай).

Почти две трети (62%) военного бюджета в России засекречено, следует из оценок Клюге: за полгода по открытым оборонным статьям было израсходовано 3,203 трлн рублей, а по «теневым» — 5,281 трлн. За год тайный бюджет увеличился на 41%, а по сравнению с январем-июнем первого года войны — почти в 4 раза.

За 2022-24 гг правительство потратило на армию и гособоронзаказ более 20 трлн рублей. А в бюджет-2025 было заложено еще 13,5 трлн рублей по статье «национальная оборона» — 30% всех расходов, или рекордная доля со времен Советского союза.

С учетом статьи «национальная безопасность», куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, Следственного комитета и спецслужб, силовикам было отведено около 40% расходов казны, или 8% ВВП. Но фактическая сумма будет даже выше, рассказал Reuters источник в правительстве.

Даже если переговоры о мире в Украине увенчаются успехом, сокращать военные расходы в 2026 году Кремль не планируют, сообщил собеседник агентства: «Снаряды и беспилотники все равно надо будет делать, хотя чуть в меньшем масштабе. Конфронтация сохранится, армия и расходы на вооружение будут больше, потому что и Запад их наращивает».

В случае завершения активной фазы боевых действий военный бюджет может уменьшиться с 2027 года, хотя «снижения до уровней, которые были до 2022 года, ждать не стоит», подчеркнул источник Reuters.

