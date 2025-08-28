Лукашенко накормил министра сельского хозяйства морковью 28.08.2025, 17:13

Диктатор разыграл спектакль перед чиновниками.

Во время посещения знаменитого сельскохозяйственного предприятия «Рассвет» в Кировском районе перед Лукашенко разложили выставку овощей, выращенных на местных полях. Он устроил перед ней небольшой спектакль со своими чиновниками.

Сначала обратил внимание на лук и посоветовал всем его есть вместе с чесноком от «всякой заразы». Один лук взял себе, чтобы якобы съесть вечером.

Разрезав одну из морковей поперек и вдоль, Лукашенко не нашёл в ней видимых изъянов. А попробовав сам, накормил с рук и чиновников: сначала передал кусок министру сельского хозяйства Юрию Горлову, а потом потребовал, чтобы он передал его дальше, вице-премьеру по сельскому хозяйству Юрию Шулейко.

