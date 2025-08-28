закрыть
28 августа 2025, четверг, 17:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко накормил министра сельского хозяйства морковью

  • 28.08.2025, 17:13
Лукашенко накормил министра сельского хозяйства морковью

Диктатор разыграл спектакль перед чиновниками.

Во время посещения знаменитого сельскохозяйственного предприятия «Рассвет» в Кировском районе перед Лукашенко разложили выставку овощей, выращенных на местных полях. Он устроил перед ней небольшой спектакль со своими чиновниками.

Сначала обратил внимание на лук и посоветовал всем его есть вместе с чесноком от «всякой заразы». Один лук взял себе, чтобы якобы съесть вечером.

Разрезав одну из морковей поперек и вдоль, Лукашенко не нашёл в ней видимых изъянов. А попробовав сам, накормил с рук и чиновников: сначала передал кусок министру сельского хозяйства Юрию Горлову, а потом потребовал, чтобы он передал его дальше, вице-премьеру по сельскому хозяйству Юрию Шулейко.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина