Лукашенко накормил министра сельского хозяйства морковью
- 28.08.2025, 17:13
Диктатор разыграл спектакль перед чиновниками.
Во время посещения знаменитого сельскохозяйственного предприятия «Рассвет» в Кировском районе перед Лукашенко разложили выставку овощей, выращенных на местных полях. Он устроил перед ней небольшой спектакль со своими чиновниками.
Сначала обратил внимание на лук и посоветовал всем его есть вместе с чесноком от «всякой заразы». Один лук взял себе, чтобы якобы съесть вечером.
Разрезав одну из морковей поперек и вдоль, Лукашенко не нашёл в ней видимых изъянов. А попробовав сам, накормил с рук и чиновников: сначала передал кусок министру сельского хозяйства Юрию Горлову, а потом потребовал, чтобы он передал его дальше, вице-премьеру по сельскому хозяйству Юрию Шулейко.