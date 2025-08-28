закрыть
Министр обороны Германии: Открытие оружейного завода Rheinmetall — это сигнал

  • 28.08.2025, 17:32
Берлин наращивает выпуск вооружений для помощи Украине.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall открыл новый завод по производству оружия и взрывчатки в земле Нижняя Саксония – крупнейшее предприятие подобного рода в Европе. Церемонию открытия посетили генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер и министр обороны Германии Борис Писториус, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Писториуса, завод станет ключевым элементом поддержки Украины и сигналом о готовности Германии ускорить производство вооружений. «Главное — показать, что мы можем и хотим действовать быстрее. Это важные сигналы для укрепления украинских вооруженных сил», — отметил министр.

С 2027 года завод планирует выпускать 350 000 боеприпасов ежегодно. Rheinmetall также рассматривает строительство производственных мощностей в Восточной и Юго-Восточной Европе для боеприпасов и взрывчатки, что подчеркнет приверженность Германии снабжению Украины и восполнению запасов НАТО.

Министр отметил успешное сотрудничество с украинскими войсками, высоко оценив их гибкость и адаптивность. На вопрос о возможных поставках дальнобойных ракет Taurus Писториус не дал прямого ответа, отметив лишь, что этот вопрос может быть «обсужден».

Отдельно Писториус затронул вопрос возвращения воинской повинности. Он сообщил, что в случае недостатка добровольцев потребуется решение кабинета министров и парламента о введении обязательной службы. При этом министр выразил оптимизм, отметив, что текущие тенденции набора в армию положительные и цель на этот год — 15 000 новых рекрутов — скорее всего будет перевыполнена.

До конца 2029 года Германия планирует подготовить около 110 000 новых резервистов, что соответствует долгосрочной стратегии укрепления обороноспособности страны.

