Глава МИД Польши пригласил командира ВСУ в гости в ответ на запрет въезда в Венгрию 28.08.2025, 19:15

Будапешт ввел санкции против командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди, который является этническим венгром.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригласил командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди (Мадяр) в Польшу, несмотря на венгерские санкции, которые запрещают ему въезд.

Об этом глава МИД Польши сообщил в четверг, 28 августа, в соцсети X.

По словам Сикорского, пока российские ракеты обстреливают Киев, «Венгрия запрещает въезд храброму этническому венгру, который осмелился бороться за свободу Украины».

«Командир Мадяр: если вам нужен отдых и Венгрия не впускает вас, пожалуйста, приезжайте в Польшу», — написал он.

28 августа Венгрия запретила въезд в страну командующему Сил беспилотных систем Роберту Бровди из-за «последнего нападения» на нефтепровод Дружба в РФ.

Сам Мадяр заявил, что Венгрия может «запихнуть в жо*у свои санкции».

«Я — украинец и прибуду на родину моего отца уже после вас. Настоящих Мадьяров в Венгрии хватает… А за ограничение Шенгена — не берите на себя больше, чем можете потянуть», — написал Бровди, обращаясь к министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такое решение Венгрии вызывает только возмущение. Он также поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно.

В августе командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди несколько раз сообщал о том, что подотчетные ему силы поразили ключевые узлы нефтепровода «Дружба», в частности дважды — нефтеперекачивающую станцию Унеча.

Силы обороны Украины атаковали нефтепровод Дружба в РФ, по которому Словакия и Венгрия получает российскую нефть, по меньшей мере трижды — 13, 18 и 22 августа.

22 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что ремонт поврежденного нефтепровода продлится не менее пяти дней.

