29 августа 2025, пятница
В Беларуси ликвидировали фабрику, которая производила мягкую мебель

  29.08.2025
Предприятие было основано в 2003-ем году.

Экономический суд Минской области принял решение завершить ликвидацию «Жодинской мебельной фабрики». Об этом сообщается на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве. Предприятие было основано в 2003 году, оно занималось производством мягкой мебели и изделий из натурального камня, пишет «Зеркало».

Напомним, ранее с заявлением о банкротстве предприятия в Экономический суд Минской области обратилось Минское областное управление ФСЗН, которому оно еще в 2020 году задолжало 5,3 тыс. рублей. Всего же кредиторам Жодинская мебельная фабрика должна 219,6 тыс. рублей.

Предприятие находилось в процессе ликвидации с декабря 2017 года. В 2024 году суд открыл дело о банкротстве и запустил конкурсное производство. Это процедура экономической несостоятельности. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также кредиторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

В конце 2024 года предприятие признали банкротом и запустили его ликвидацию.

А 10 июня нынешнего года Экономический суд Минской области принял решение о закрытии фабрики. Как следует из судебных документов, у должника отсутствуют активы для погашения задолженности перед кредиторами. «Все мероприятия, предусмотренные в плане ликвидации, управляющим выполнены. Имеются основания для завершения ликвидационного производства», — говорится в решении суда.

