Масштабный пожар подбирается ко дворцу Путина в Геленджике

4
  • 29.08.2025, 13:06
  • 1,662
Масштабный пожар подбирается ко дворцу Путина в Геленджике

Огонь уже в километре от винодельни.

Площадь пожара под Геленджиком в Краснодарском крае РФ, начавшегося после атаки беспилотников, увеличилась. Лес горит уже в километре от винодельни российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет The Insider.

Пожар в районе села Криница вспыхнул утром в четверг, 28 августа, и по состоянию на утро пятницы его площадь расширилась до 41,5 гектара. Село расположено всего в десяти километрах по прямой от дворца Владимира Путина на мысе Идокопас. По данным издания «Важные истории» один из очагов возгорания может находиться в 3−4 километрах от резиденции.

В свою очередь The Insider сообщает, что еще один очаг возгорания зафиксирован менее чем в километре от винодельни российского диктатора Криница.

Фото: The Insider
Фото: The Insider

Согласно карте пожаров от NASA FIRMS, лес горит всего в 850 метрах от нее.

В документальном фильме-расследовании «Дворец для Путина. История самой большой взятки», обнародованном в январе 2021 года, винодельня упоминалась под названием Старый Прованс. И именно для нее были закуплены позолоченные итальянские туалетные ершики, напомнили в The Insider.

Резиденция на мысе Идокопас была построена в 2005—2010 году на черноморском побережье неподалеку от Геленджика.

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца и показаны его интерьеры. Сообщалось, что в резиденции площадью 17 691 кв. м есть свой театр с ложами, комната с игровыми автоматами, «кальянная» с шестом, казино и аквадискотека.

В мае 2024 года журналисты издания «Проект» сообщали, что с тех пор, как Алексей Навальный снял фильм о дворце Владимира Путина, сооружение значительно изменилось. Объект по-прежнему предназначен для кремлевского диктатора. Однако зоны развлечений после реконструкции исчезли, в то же время появились залы для картин с батальными сценами и настоящая дворцовая церковь с иконой Святого Владимира.

«Кажется, он помешался на войне и религии», — отмечали авторы расследования.

В частности, в бывшей игровой расположилась настоящая церковь с иконостасом и деревянным троном.

