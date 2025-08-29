Лукашенко отправится в Китай
- 29.08.2025, 17:14
Диктатор примет участие в саммите ШОС.
Диктатор Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Китай, где примет участие в разных мероприятиях. Среди них саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), торжества по случаю окончания Второй мировой войны и встречи с «коллегами».
Участники саммита подпишут Тяньцзиньскую декларацию, утвердят стратегию развития до 2035 года и подпишут ряд соглашений.
Кроме того, «по приглашению руководства КНР» 3 сентября в Пекине диктатор Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В том числе он будет присутствовать на параде на площади Тяньаньмэнь.