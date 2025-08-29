закрыть
Рабочим в Новополоцке не платили полгода

1
  • 29.08.2025, 21:10
  • 1,686
Не помогла даже прокуратура.

На частном предприятии в Новополоцке рабочим задерживали зарплату. История длилась почти год, сообщили в Витебской областной прокуратуре.

Ведомство присмотрелось к компании в феврале 2025 года. Оказалось, что шесть работников вот уже полгода не получали зарплату. Общая сумма задолженности превысила Br74 тыс.

В ходе проверки одной из причин, которая способствовала такой невыплате, названа дебиторская задолженность по договорам поставки.

Для защиты трудовых прав работников прокуратура направила предписание директору предприятия, а также субъекту хозяйствования, чтобы тот погасил свой долг.

Однако руководитель предприятия не спешил выполнять указания прокуратуры и полностью свой долг перед рабочими не погасил, а принял решение о погашении задолженности лишь в части, не превышающей половины их зарплаты.

«За ненадлежащее исполнение акта надзора прокуратура привлекла руководителя организации к ответственности по ст. 24.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях», – заявили в ведомстве.

Вдобавок было отправлено письмо в адрес Полоцкого межрайонного отдела Витебского управления Департамента государственной инспекции труда.

На этот раз директор решил выполнить предписание и погасил перед работниками задолженность по зарплате в полном объеме, которая с марта по август 2025 года составила около Br120 тыс.

