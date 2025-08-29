Большинство американцев не одобряют, как Трамп ведет переговоры о прекращении войны 3 29.08.2025, 22:54

Избиратели президента США считают, что он занимает недостаточно жесткую позицию в отношении РФ.

Большинству американцев не нравится то, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается остановить российско-украинскую войну. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Квиннипэкского университета.

52% респондентов негативно оценили деятельность Трампа по прекращению российско-украинской войны, а 40% одобрили ее.

76% опрошенных не верят, что российский диктатор Владимир Путин поддержит любое мирное соглашение, и только 18% уверены, что он это сделает.

Большинство опрошенных (62%) считают, что Трамп недостаточно жестко относится к России. 28% респондентов ответили, что он ведет себя в отношении страны-агрессора «примерно правильно», и только 3% сказали, что он слишком жесткий.

В то же время 45% респондентов заявили, что лидер США ведет себя слишком жестко по отношению к Украине. 31% американцев полагают, что он относится к украинской стороне так, как нужно, а 13% заявили, что недостаточно жестко.

В целом большинство американцев (39%) совершенно не уверены, что их лидер сможет выступить посредником в установлении прочного мира между Украиной и Россией. Еще 20% опрошенных ответили, что они «не очень уверены», 25% – «немного уверены», и лишь 15% респондентов выразили твердую уверенность в посреднических талантах Трампа.

Что касается гарантий безопасности, то в вопросе отправки наземного контингента, если бы это привело к соглашению о прекращении огня в Украине, мнения американцев разделились.

Против участия американских военных в миротворческой миссии высказались 50% опрошенных, поддержали эту идею 40%.

Идея оказания воздушной поддержки Украине силами США вызывает заметно больше одобрения, если это приведет к соглашению о прекращении огня.

«За» эту идею высказались 62%, «против» – 29%.

Опрос проводился с 21 по 25 августа по инициативе Квиннипэкского университета на всей континентальной территории США. Методом телефонного опроса было опрошено 1220 американцев старше 18 лет, являющихся зарегистрированными избирателями. Погрешность выборки не превышает 3,4 процентных пункта.

