Большинство американцев не одобряют, как Трамп ведет переговоры о прекращении войны

Большинство американцев не одобряют, как Трамп ведет переговоры о прекращении войны3
- 29.08.2025, 22:54
Избиратели президента США считают, что он занимает недостаточно жесткую позицию в отношении РФ.
Большинству американцев не нравится то, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается остановить российско-украинскую войну. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Квиннипэкского университета.
52% респондентов негативно оценили деятельность Трампа по прекращению российско-украинской войны, а 40% одобрили ее.
76% опрошенных не верят, что российский диктатор Владимир Путин поддержит любое мирное соглашение, и только 18% уверены, что он это сделает.
Большинство опрошенных (62%) считают, что Трамп недостаточно жестко относится к России. 28% респондентов ответили, что он ведет себя в отношении страны-агрессора «примерно правильно», и только 3% сказали, что он слишком жесткий.
В то же время 45% респондентов заявили, что лидер США ведет себя слишком жестко по отношению к Украине. 31% американцев полагают, что он относится к украинской стороне так, как нужно, а 13% заявили, что недостаточно жестко.
В целом большинство американцев (39%) совершенно не уверены, что их лидер сможет выступить посредником в установлении прочного мира между Украиной и Россией. Еще 20% опрошенных ответили, что они «не очень уверены», 25% – «немного уверены», и лишь 15% респондентов выразили твердую уверенность в посреднических талантах Трампа.
Что касается гарантий безопасности, то в вопросе отправки наземного контингента, если бы это привело к соглашению о прекращении огня в Украине, мнения американцев разделились.
Против участия американских военных в миротворческой миссии высказались 50% опрошенных, поддержали эту идею 40%.
Идея оказания воздушной поддержки Украине силами США вызывает заметно больше одобрения, если это приведет к соглашению о прекращении огня.
«За» эту идею высказались 62%, «против» – 29%.
Опрос проводился с 21 по 25 августа по инициативе Квиннипэкского университета на всей континентальной территории США. Методом телефонного опроса было опрошено 1220 американцев старше 18 лет, являющихся зарегистрированными избирателями. Погрешность выборки не превышает 3,4 процентных пункта.