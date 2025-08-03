Польские археологи ищут Янтарную комнату на бывшем полигоне СС 3.08.2025, 5:30

Начались раскопки.

В Польше начались раскопки на месте бывшего полигона СС, где, как считают археологи, могла сохраниться Янтарная комната. Управление по охране памятников в Гданьске разрешило начать раскопки в Дземянах, сообщает польский информационный портал O2.

Там был не только полигон, но также казармы и хранилища. Управление заявило, что в районе раскопок может находиться немецкий бункер, где может быть Янтарная комната.

В 1943 году немцы вывезли Янтарную комнату из Царского села в королевский замок Кенигсберга. Незадолго до конца Второй мировой войны шедевр искусства исчез.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com