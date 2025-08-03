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Польские археологи ищут Янтарную комнату на бывшем полигоне СС

  • 3.08.2025, 5:30
Польские археологи ищут Янтарную комнату на бывшем полигоне СС

Начались раскопки.

В Польше начались раскопки на месте бывшего полигона СС, где, как считают археологи, могла сохраниться Янтарная комната. Управление по охране памятников в Гданьске разрешило начать раскопки в Дземянах, сообщает польский информационный портал O2.

Там был не только полигон, но также казармы и хранилища. Управление заявило, что в районе раскопок может находиться немецкий бункер, где может быть Янтарная комната.

В 1943 году немцы вывезли Янтарную комнату из Царского села в королевский замок Кенигсберга. Незадолго до конца Второй мировой войны шедевр искусства исчез.

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