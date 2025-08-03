Польские археологи ищут Янтарную комнату на бывшем полигоне СС
- 3.08.2025, 5:30
Начались раскопки.
В Польше начались раскопки на месте бывшего полигона СС, где, как считают археологи, могла сохраниться Янтарная комната. Управление по охране памятников в Гданьске разрешило начать раскопки в Дземянах, сообщает польский информационный портал O2.
Там был не только полигон, но также казармы и хранилища. Управление заявило, что в районе раскопок может находиться немецкий бункер, где может быть Янтарная комната.
В 1943 году немцы вывезли Янтарную комнату из Царского села в королевский замок Кенигсберга. Незадолго до конца Второй мировой войны шедевр искусства исчез.