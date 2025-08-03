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WSJ: Владелец Facebook предложил одному из экс-сотрудников зарплату 1,5 млрд долларов

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  • 3.08.2025, 14:56
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WSJ: Владелец Facebook предложил одному из экс-сотрудников зарплату 1,5 млрд долларов
Марк Цукерберг
Фото: David Paul Morris/Bloomberg

Чтобы он вернулся на работу в компанию.

Владелец соцсети Facebook и родительской компании Meta Марк Цукерберг предлагал одному из своих бывших сотрудников зарплату в размере $1–1,5 млрд. Так он хотел вернуть специалиста, который ранее ушел работать на себя вместе с экс-директором OpenAI, компании, которая разработала ChatGPT.

Разработчик Эндрю Таллок, ведущий исследователь Thinking Machines Lab, основал компанию вместе с бывшим техническим директором OpenAI Мирой Мурати. Он отказался от предложения, о чем сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

Thinking Machines Lab Inc. — американский стартап в области искусственного интеллекта (ИИ), возглавляемый Мирой Мурати, бывшим техническим директором OpenAI. Компания была основана в феврале 2025 года и к июлю уже завершила «масштабный раунд финансирования на ранней стадии» под руководством Андреессена Горовица, собрав 2 миллиарда долларов при общей оценке в 12 миллиардов долларов от таких инвесторов, как Nvidia, AMD, Cisco и Jane Street. Компания базируется в Сан-Франциско.

Все началось с того, что миллиардер предлагал купить проект Thinking Machines Lab, но Мурати отказалась. Тогда Цукерберг предложил ее компаньону, Таллоку, вернуться к нему на работу, а в качестве вознаграждения пообещал пакет акций стоимостью $1 млрд, который мог бы вырасти до $1,5 млрд при максимальных бонусах и росте акций как минимум за шесть лет.

От предложения отказался не только сам Таллок, но и другие сотрудники стартапа.

Впрочем, в Meta сведения в статье на WSJ о предложении Таллоку назвали «неточными и абсурдными» и отвергли интерес компании к покупке Thinking Mashines. Однако издание настаивает на достоверности информации, полученной из своих источников.

В издании утверждают, что такое нетривиальное предложение Цукерберг сделал в попытке догнать конкурентов в гонке создания искусственного интеллекта.

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