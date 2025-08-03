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Роботы-гуманоиды стали главными звездами саммита по ИИ в Шанхае

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  • 3.08.2025, 15:47
Роботы-гуманоиды стали главными звездами саммита по ИИ в Шанхае
Фото: Getty Images

Потенциал этих разработок огромен.

На Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Китае главным событием стала демонстрация человекоподобных роботов. Один из этажей выставочного центра полностью отдали под гуманоидов. Это вызывало бурные эмоции у публики — роботы играли на барабанах, подавали попкорн, сражались на ринге и даже позировали для селфи с детьми, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на зрелищность, эксперты отмечают, что многие роботы пока неспособны работать автономно — за кулисами виднелись пульты управления, а большинство демонстраций проходили при поддержке операторов. Это усилило ощущение, что пока речь идет скорее о дорогих игрушках, чем о реальных помощниках.

Тем не менее потенциал этих разработок огромен. Китай активно инвестирует в так называемый «воплощенный ИИ», надеясь компенсировать последствия стареющего населения и дефицита рабочей силы. Благодаря развитому производству электроники и открытым исходным кодам, китайские компании — такие как Unitree Robotics — быстро снижают стоимость технологий: последняя модель гуманоидов представлена всего за $5900 — в три раза дешевле предыдущей.

Конкуренция между разработчиками уже напоминает технологические «Голодные игры». Не все прототипы доживут до массового производства, но темпы развития впечатляют. И пока Tesla Optimus в Шанхае просто стоял за стеклом, китайские роботы двигались, улыбались и продавались.

Как сказал робот Lingxi: «Пусть человек вернется к человечности, а я займусь эффективностью».

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