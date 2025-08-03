ВСУ отказываются от «пикселя»
- 3.08.2025, 20:34
Украинские военные получат новую форму.
Вооруженные силы Украины отказываются от камуфляжа ММ-14, который известен в народе как «пиксель». Вместо этого украинские военные будут носить новую форму, пишет Militarnyi.
На сайте «Партнер МОУ» сообщили, что Центральным управлением развития материального обеспечения был утвержден маскировочный рисунок «ММ-25». Он будет использоваться в изготовлении предметов вещевого имущества для украинских военных.
В Telegram-канале First Division отметили, что «ММ-25» является почти полной копией MultiCam, который разработан американской компанией Crye Precision совместно с Исследовательским центром солдатского снаряжения армии США. Американские военные используют его с 2002 года.
Сроки перехода на новую форму пока неизвестны. Также неизвестно, когда военные получат первые комплекты.