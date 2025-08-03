ВСУ отказываются от «пикселя» 3.08.2025, 20:34

Украинские военные получат новую форму.

Вооруженные силы Украины отказываются от камуфляжа ММ-14, который известен в народе как «пиксель». Вместо этого украинские военные будут носить новую форму, пишет Militarnyi.

На сайте «Партнер МОУ» сообщили, что Центральным управлением развития материального обеспечения был утвержден маскировочный рисунок «ММ-25». Он будет использоваться в изготовлении предметов вещевого имущества для украинских военных.

В Telegram-канале First Division отметили, что «ММ-25» является почти полной копией MultiCam, который разработан американской компанией Crye Precision совместно с Исследовательским центром солдатского снаряжения армии США. Американские военные используют его с 2002 года.

Сроки перехода на новую форму пока неизвестны. Также неизвестно, когда военные получат первые комплекты.

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