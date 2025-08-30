закрыть
30 августа 2025, суббота, 9:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия нанесла семь ударов по Запорожью дронами и ракетами

1
  • 30.08.2025, 8:36
  • 1,514
Россия нанесла семь ударов по Запорожью дронами и ракетами

Разрушены дома, есть погибший и много раненых.

В ночь на субботу, 30 августа, под атакой российских захватчиков было Запорожье. Сначала враг направил на город ударные БПЛА, а затем и ракеты, прогремели взрывы, возникли пожары. Есть разрушения, 22 человека получили ранения, один погиб.

В результате ударов РФ в Запорожье повреждены многоэтажные и частные дома, один – разрушен полностью. Об этом сообщили в Запорожской ОГА.

Последствия атаки

На некоторых улицах исчез свет в результате вражеских ударов. В ГСЧС сообщили, что из-за попадания БПЛА произошло возгорание трех жилых домов. Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 20 кв.м. Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены соседние здания.

Число пострадавших в Запорожье уточняется. Попадание зафиксировано в двух пятиэтажных и пяти частных жилых домов. Есть пожары, повреждены соседние постройки. На месте работают подразделения ГСЧС, медики и пиротехники. К ликвидации последствий привлечены экстренные службы города.

В ОВА сообщили о попадании в жилую застройку. Известно, что 22 человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье.

Медики продолжают оказывать помощь запорожцам, пострадавшим в результате массированной атаки. Российскими ударами разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, постройки кафе, СТО, промышленного предприятия.

Позже в областной администрации уточнили, что 8 человек госпитализированы – среди них двое детей – десятилетний мальчик и 16-летняя девушка. Пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

По информации ОВА, 14 многоквартирных домов и более сорока частных повреждены в результате ночной атаки на Запорожье. Они отключены от электро- и газоснабжения.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип