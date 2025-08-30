Россия нанесла семь ударов по Запорожью дронами и ракетами

Россия нанесла семь ударов по Запорожью дронами и ракетами1
- 30.08.2025, 8:36
- 1,514
Разрушены дома, есть погибший и много раненых.
В ночь на субботу, 30 августа, под атакой российских захватчиков было Запорожье. Сначала враг направил на город ударные БПЛА, а затем и ракеты, прогремели взрывы, возникли пожары. Есть разрушения, 22 человека получили ранения, один погиб.
В результате ударов РФ в Запорожье повреждены многоэтажные и частные дома, один – разрушен полностью. Об этом сообщили в Запорожской ОГА.
Последствия атаки
На некоторых улицах исчез свет в результате вражеских ударов. В ГСЧС сообщили, что из-за попадания БПЛА произошло возгорание трех жилых домов. Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 20 кв.м. Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены соседние здания.
Число пострадавших в Запорожье уточняется. Попадание зафиксировано в двух пятиэтажных и пяти частных жилых домов. Есть пожары, повреждены соседние постройки. На месте работают подразделения ГСЧС, медики и пиротехники. К ликвидации последствий привлечены экстренные службы города.
В ОВА сообщили о попадании в жилую застройку. Известно, что 22 человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье.
Медики продолжают оказывать помощь запорожцам, пострадавшим в результате массированной атаки. Российскими ударами разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, постройки кафе, СТО, промышленного предприятия.
Позже в областной администрации уточнили, что 8 человек госпитализированы – среди них двое детей – десятилетний мальчик и 16-летняя девушка. Пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
По информации ОВА, 14 многоквартирных домов и более сорока частных повреждены в результате ночной атаки на Запорожье. Они отключены от электро- и газоснабжения.