Бригада «Гарт» нанесла удар по мотоциклам и уничтожила технику РФ недалеко от Волчанска

  • 30.08.2025, 10:30
Видеофакт.

На Южно-Слобожанском направлении, недалеко от Волчанска, операторы беспилотников бригады «Гарт» обнаружили и ликвидировали оккупантов на мотоциклах, а также другую технику противника - в частности 20-мм миномет, пять автомобилей и элементы системы связи и управления дронами.

Видео операции обнародовали в своем Telegram-канале. «Для двух захватчиков эти мотогонки оказались последними», - отметили защитники, передает Цензор.НЕТ.

