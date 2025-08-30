Бригада «Гарт» нанесла удар по мотоциклам и уничтожила технику РФ недалеко от Волчанска
- 30.08.2025, 10:30
Видеофакт.
На Южно-Слобожанском направлении, недалеко от Волчанска, операторы беспилотников бригады «Гарт» обнаружили и ликвидировали оккупантов на мотоциклах, а также другую технику противника - в частности 20-мм миномет, пять автомобилей и элементы системы связи и управления дронами.
Видео операции обнародовали в своем Telegram-канале. «Для двух захватчиков эти мотогонки оказались последними», - отметили защитники, передает Цензор.НЕТ.