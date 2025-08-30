ВСУ отбросили врага на Купянском и Покровском направлениях
- 30.08.2025, 15:22
Наступление украинских сил показали на картах.
Противник понес потери и отступил в Мировом и Новоселовке, в то же время враг пытался продвинуться вблизи Камышевахи и Миролюбовки.
Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
«Противник отброшен в Мировом (Купянский район, Харьковская область) и Новоселовке (Покровский район, Донецкая область). Враг продвинулся вблизи Камышевахи (Волновахский район Донецкой области) и Миролюбовки (Покровский район Донецкой области)», - говорится в сообщении.