закрыть
30 августа 2025, суббота, 15:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ отбросили врага на Купянском и Покровском направлениях

  • 30.08.2025, 15:22
ВСУ отбросили врага на Купянском и Покровском направлениях

Наступление украинских сил показали на картах.

Противник понес потери и отступил в Мировом и Новоселовке, в то же время враг пытался продвинуться вблизи Камышевахи и Миролюбовки.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

«Противник отброшен в Мировом (Купянский район, Харьковская область) и Новоселовке (Покровский район, Донецкая область). Враг продвинулся вблизи Камышевахи (Волновахский район Донецкой области) и Миролюбовки (Покровский район Донецкой области)», - говорится в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип