закрыть
30 августа 2025, суббота, 15:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва поставила «зубы дракона» на границе с Беларусью

1
  • 30.08.2025, 15:38
Литва поставила «зубы дракона» на границе с Беларусью

Противотанковые заграждения появились у закрытых КПП.

Литовские военные установили на дорогах возле неиспользуемых пограничных переходов на границе с Беларусью заграждения, которые называются «зубы дракона». Об этом стало известно 30 августа. В Сети также появились фото с мест установки.

Такие же заграждения поставили и на границе с Калининградской областью России, пишут литовские СМИ.

По словам командующего ВС генерала Раймундаса Вайкшнораса, «данная мера является частью плана контрмобильности в рамках оборонной линии стран Балтии».

«Установленные заграждения — это лишь тактический первый шаг. В дальнейшем вся инженерная схема будет объединена в единую систему», — также сказал он.

Известно, что на неиспользуемых дорогах ограждения устанавливали непосредственно на проезжей части, а на используемых — в легкодоступных местах рядом с ней, чтобы их можно было использовать при необходимости.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип