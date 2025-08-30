Литва поставила «зубы дракона» на границе с Беларусью

Литва поставила «зубы дракона» на границе с Беларусью1
- 30.08.2025, 15:38
Противотанковые заграждения появились у закрытых КПП.
Литовские военные установили на дорогах возле неиспользуемых пограничных переходов на границе с Беларусью заграждения, которые называются «зубы дракона». Об этом стало известно 30 августа. В Сети также появились фото с мест установки.
Такие же заграждения поставили и на границе с Калининградской областью России, пишут литовские СМИ.
По словам командующего ВС генерала Раймундаса Вайкшнораса, «данная мера является частью плана контрмобильности в рамках оборонной линии стран Балтии».
«Установленные заграждения — это лишь тактический первый шаг. В дальнейшем вся инженерная схема будет объединена в единую систему», — также сказал он.
Известно, что на неиспользуемых дорогах ограждения устанавливали непосредственно на проезжей части, а на используемых — в легкодоступных местах рядом с ней, чтобы их можно было использовать при необходимости.