В Беларуси меняются правила дорожного движения 14 31.08.2025, 8:55

7,874

Фото: onliner

Как не попасть на штрафы.

С 1 сентября в Беларуси вступают в силу обновленные правила дорожного движения (ПДД). Новшества затронут в том числе тех, кто перемещается на велосипедах и средствах персональной мобильности (СПМ) — электросамокатах, гироскутерах, сегвеях. Также со следующего месяца разрешат тонировку задних стекол авто. Какие еще изменения появятся с 1 сентября и как могут наказать, если их игнорировать?

Коротко про основные новшества

С 1 сентября вступят в силу новые правила дорожного движения: как и планировалось, электросамокатам и прочему электротранспорту будет разрешено двигаться не быстрее 25 км/ч на велодорожках и до 10 км/ч на тротуарах. Нарушителей будут выявлять с помощью специальных разработок ГАИ, предназначенных именно для отслеживания скорости таких транспортных средств.

Есть и другие новшества:

Те, кто перемещается на СПМ, будут приравнены к велосипедистам.

Вводится обязанность велосипедистов и тех, кто перемещается на СПМ, спешиваться при пересечении проезжей части дороги. Исключение — велопереезды, которые оборудованы специальными светофорами.

Появится запрет передвижения СПМ, масса которых превышает 35 кг, по пешеходным зонам и тротуарам.

Запрещено оставлять СПМ в местах, которые создают препятствия для других участников движения.

Территории садоводческих товариществ отнесли к жилой зоне: на их территории пешеходы, велосипедисты и те, кто перемещается на СПМ, получили преимущество перед другим транспортом, но не должны необоснованно препятствовать их движению.

С 1 сентября будет разрешена тонировка, нанесение пленочных покрытий, установка шторок или жалюзи на задних боковых и заднем стеклах автомобиля. При этом требования по светопропусканию не прописаны.

Сейчас в ПДД указано, что с 1 декабря по 1 марта запрещается использование летних шин, то есть автомобиль должен иметь зимние или всесезонные шины. С 1 сентября использование в этот период шин с маркировкой «All Season» (всесезонные шины) запрещается. То есть всесезонные шины можно будет использовать только в тот же период, что и летние.

Как могут наказать за нарушения?

Для велосипедистов и тех, кто перемещается на СПМ, для пересечения проезжей части нужно бдует спешиваться — сходить с велосипеда или самоката и вести его рядом. За нарушение ПДД для них с 1 сентября предусмотрены штрафы по статье 18.20 КоАП.

«В первый раз могут вынести предупреждение, затем — штраф от 1 до 3 базовых (от 42 до 126 рублей. — Прим. ред.), — сообщали ранее в ГАИ МВД. — Если нарушение было совершено в состоянии опьянения — от 3 до 5 базовых (от 126 до 210 рублей. — Прим. ред.), если создал аварийную обстановку (например, резко выехал на пешеходный переход, заставив водителя поменять траекторию движения) — от 3 до 8 (от 126 до 336 рублей. — Прим. ред.). Если причинил легкие телесные повреждения или самовольно покинул место ДТП — от 5 до 20 базовых (от 210 до 8400 рублей. — Прим. ред.). В случаях, когда нарушение совершил ребенок до 18 лет, будет разбираться комиссия по делам несовершеннолетних. А родителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание детей».

С 1 сентября перестанут считаться средствами персональной мобильности устройства, которые способны разгоняться свыше 25 км/ч. Такой транспорт нужно зарегистрировать, а также получить водительское удостовериение для езды на нем. Тем, кто не сделает этого, но все равно будет ездить на таком транспорте, грозят штрафы.

— Прежде всего они будут считаться водителями, не имеющими права управления. Их ожидает штраф от 5 до 20 базовых. Или до 50, если это произошло повторно. Также возможен административный арест или общественные работы (статья 18.14 КоАП), — отметили в ГАИ МВД. — Если подобные нарушения происходят неоднократно, наступает уголовная ответственность: нарушителя ожидают штраф либо общественные или исправительные работы до шести месяцев (статья 317.2 УК). Также таких водителей могут привлечь к ответственности за любые другие нарушения, например, за нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части.

