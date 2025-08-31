Соловьев пообещал «спецоперацию» против Азербайджана

Соловьев пообещал «спецоперацию» против Азербайджана24
- 31.08.2025, 10:46
Вместе с Ираном.
Один из ключевых пропагандистов Кремля Владимир Соловьев разразился новой порцией угроз в адрес Азербайджана. Он угрожает соседней стране военной агрессией, пишет «Диалог.UA».
Громкое заявление Соловьев сделал в эфире своего шоу. «Вам показалось, что Россия слабая? Вы будете сильно удивлены. Если Азербайджан решил, что за ним стоит Турция, и он может повоевать за Дербент, ну… Пока то, что происходит в нашем мягком подбрюшье, может служить и выглядит основанием для проведения совместной с Ираном «специальной военной операции» против недружественного влияния со стороны стран НАТО», - заявил Соловьев.
Подобная риторика от него не нова. Несколько лет назад тот же Соловьев призывал к войне против Украины. Он утверждал: «Стоит России только бровь поднять, и Украина поймет все». Однако реальность обернулась иначе. Кремль втянул страну в войну, которая истощает ресурсы и лишает экономику перспектив, а потери на фронте стали самыми тяжелыми со времен окончания Второй мировой войны.
Сейчас агрессивные заявления адресованы Азербайджану. Они звучат на фоне резкого ухудшения отношений между Москвой и Баку.
Поводом стал инцидент в декабре 2023 года, когда гражданский самолет авиакомпании AzAl был сбит российской ракетой при заходе на посадку в Грозном.
Азербайджан добивается международного расследования, но Москва фактически игнорирует эти требования. Кроме того, обострение усиливается действиями российских силовиков против азербайджанской общины. Представителей диаспоры в России массово задерживают, подвергают пыткам и принудительно отправляют на войну.
Известно о случаях гибели задержанных: двое человек умерли от травм, полученных от сотрудников силовых структур. Угрозы Соловьева становятся не только элементом пропаганды, но и отражением растущего конфликта между двумя странами.