31 августа 2025, воскресенье, 13:12
Соловьев пообещал «спецоперацию» против Азербайджана

24
  • 31.08.2025, 10:46
  • 11,050
Соловьев пообещал «спецоперацию» против Азербайджана
Владимир Соловьев

Вместе с Ираном.

Один из ключевых пропагандистов Кремля Владимир Соловьев разразился новой порцией угроз в адрес Азербайджана. Он угрожает соседней стране военной агрессией, пишет «Диалог.UA».

Громкое заявление Соловьев сделал в эфире своего шоу. «Вам показалось, что Россия слабая? Вы будете сильно удивлены. Если Азербайджан решил, что за ним стоит Турция, и он может повоевать за Дербент, ну… Пока то, что происходит в нашем мягком подбрюшье, может служить и выглядит основанием для проведения совместной с Ираном «специальной военной операции» против недружественного влияния со стороны стран НАТО», - заявил Соловьев.

Подобная риторика от него не нова. Несколько лет назад тот же Соловьев призывал к войне против Украины. Он утверждал: «Стоит России только бровь поднять, и Украина поймет все». Однако реальность обернулась иначе. Кремль втянул страну в войну, которая истощает ресурсы и лишает экономику перспектив, а потери на фронте стали самыми тяжелыми со времен окончания Второй мировой войны.

Сейчас агрессивные заявления адресованы Азербайджану. Они звучат на фоне резкого ухудшения отношений между Москвой и Баку.

Поводом стал инцидент в декабре 2023 года, когда гражданский самолет авиакомпании AzAl был сбит российской ракетой при заходе на посадку в Грозном.

Азербайджан добивается международного расследования, но Москва фактически игнорирует эти требования. Кроме того, обострение усиливается действиями российских силовиков против азербайджанской общины. Представителей диаспоры в России массово задерживают, подвергают пыткам и принудительно отправляют на войну.

Известно о случаях гибели задержанных: двое человек умерли от травм, полученных от сотрудников силовых структур. Угрозы Соловьева становятся не только элементом пропаганды, но и отражением растущего конфликта между двумя странами.

