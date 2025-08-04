Связанная с испытанием «Орешника» российская база может пострадать из-за извержения вулкана 4.08.2025, 12:41

Она находится на Камчатке.

На полуострове Камчатка 30 июля началось землетрясение, которое, в частности, стало причиной «пробуждения» сразу нескольких вулканов. Среди них — вулкан Ключевская сопка. В 30 километрах от него, согласно данным Google Maps, находится населенный пункт Ключи и военный аэродром, пишет New Voice.

Военный городок Ключи был построен недалеко от ракетного полигона Кура, который служит для испытания межконтинентальных баллистических ракет.

Сам полигон является почти пустой, отдаленной местностью. Это лишь «мишень» для испытательных пусков ракет, которые стартуют за более 5000 километров, также с территории РФ. Однако военные, базирующиеся в Ключах, проводят ключевые исследования, связанные с испытанием МКБР.

В частности, полигон Кура связан с испытанием межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 Рубеж, что является версией ракеты «Орешник». Именно на этом полигоне произошло первое попадание РС-26 в 2012 году. О том, что «Рубеж» и «Орешник» — это разные модификации одной и той же ракеты, в 2024 году сообщала, в частности, британская разведка.

Именно городок Ключи и район Ключи-20 являются местом расположения сразу нескольких воинских частей, которые являются одними из самых секретных подразделений армии РФ. Речь идет о 43-й отдельной научно-испытательной станции, на вооружении которой, согласно данным Министерства обороны РФ, есть уникальные образцы систем слежения, измерительного оборудования и систем РЛС.

В США еще с 1970-х годов есть авиабаза Eareckson Air Station, где, в частности, занимаются разведкой по отношению к полигону Кура и деятельности 43-й научно-испытательной станции. Около 50 лет работает радар Cobra Dane, цель которого — следить за пусками и попаданиями российских ракет на полигоне возле населенного пункта Ключи.

Кроме того, для функционирования воинской части и полигона в городе Ключи работает военный аэродром с отдельной воинской частью. В 2025 году аэродром продолжает активно использоваться.

По состоянию на 3 августа эвакуации из населенного пункта Ключи не было объявлено, однако российские СМИ пишут о призыве быть готовыми к этому в случае ухудшения ситуации.

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