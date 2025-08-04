В Украине создают первый в мире батальон наземных дронов 4.08.2025, 13:08

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Его цель — изменить ход войны.

Первые наземные дроны использовались в российско-украинской войне еще в 2014 году. Но развитие наземных роботизированных комплексов (НРК) в 2025-м превзошло все предыдущие ожидания. В июле стало известно, что в Украине создан первый в мире батальон НРК в рядах 20-го отдельного полка беспилотных систем К-2 под командованием Кирилла Вереса. Журналист NV Сергей Окунев увидел работу костяка батальона, узнал об уникальных операциях с применением наземных дронов, а также выяснил, как скоро эти системы будут массово внедрены.

Еще в феврале 2025 года в эксклюзивном интервью NV один из самых медийных и узнаваемых офицеров в стране, командир полка К-2 Кирилл Верес критиковал общее состояние отрасли наземных дронов, а уже через полгода он говорит, что это будущее войны.

В июне Кирилл показал примеры применения НРК для спасения бойцов на первой линии фронта. После этого к экипажам дронов буквально выстроилась очередь из журналистов, как украинских изданий, так и иностранных холдингов.

Не игрушечная «машинка». Как К-2 с помощью наземных дронов спасают бойцов и строят новую логистику

В первые минуты встречи NV с бойцами полка К-2 звучит много шуток о внимании прессы. Из-за коротких летних ночей на Донбассе у экипажей НРК нет времени на разговоры или долгое знакомство. Как только солнце садится — начинается сверхактивная работа.

В 2025 году из-за обоюдного развития дронов доставлять боекомплект, еду или другие вещи стандартным способом — автотранспортом или бронированными машинами — стало крайне сложно и опасно. Если раньше враг контролировал беспилотниками зону в 2−5 километров от непосредственной линии боевого столкновения, то сейчас опасный участок расширился в некоторых случаях до 15 километров. А появление многочисленных FPV-дронов на оптоволокне значительно уменьшило эффективность средств РЭБ, их наличие уже не гарантирует безопасности для авто или позиции.

Критические проблемы с логистикой — одна из причин, почему именно в 2025 году произошел «взрыв» развития НРК.

«Мы используем различные дроны. Есть меньшие по размеру, наподобие НРК TerMIT. Есть значительно большие. Сегодня мы выпустим на задание RATEL H. Он более заметный, однако может нести на себе очень большой вес. Сегодня мы нагрузили его примерно 600 килограммами, он должен довезти этот груз до наших „вампиристов“. Они не прямо на первой линии, так что в этом случае можно использовать именно большой дрон. То есть под разные задачи — разные дроны», — объясняет старший расчета с позывным «Бинтик»

Логистические миссии НРК выполняются ночью, однако это не гарантирует защищенности дрона. На направлении, где работает К-2, враг массово использует и «ночные» FPV — для охоты за целями в темноте. Расчет выстроил определенную систему работы — даже если враг засечет НРК в движении и захочет проследить за ним, то ему не удастся выследить операторов, которые являются значительно более приоритетными целями.

«В общем, когда мы рассказываем о нашей работе, то все спрашивают — трудно ли управлять дроном. Но собственно управление — очень малая часть работы. Должен быть комплекс действий. Это и понимание особенностей дронов, их совершенствование, связь, логистика. Какой дрон использовать, по какому пути двигаться, во сколько выезжать, как заехать сразу на несколько позиций. Изменение маршрутов, поиск альтернативных. Если просто человек будет хорошо нажимать на кнопки и ежедневно ехать по одной дороге из пункта А в пункт Б, а потом возвращаться так же — это перестанет работать через 2−3 дня», — говорит другой военнослужащий команды НРК с позывным «Сайка».

Кроме «стандартной» доставки грузов операторы проводят и гораздо более сложные и уникальные операции. В июне командир полка Кирилл Верес показал спасение с помощью НРК трех раненых военнослужащих с первой линии фронта за три дня. Это были бойцы других бригад, однако К-2 включился в процесс их эвакуации.

«Не могу сказать, что у нас была специальная подготовка именно к таким задачам. На самом деле мы уже во время работы начинаем понимать: „Ага, кажется, дроны можно еще использовать вот так или вот так“. Помню первую операцию по эвакуации бойца. Кирилл Кириллович был лично привлечен к ней, вышел на наш расчет, говорит: последняя надежда, надо пробовать. Далее идет процесс подготовки, то есть не может быть так, чтобы через пять минут „машинка“ уже поехала. Надо тщательно все спланировать», — вспоминает боец К-2 с позывным «Чиполлино».

Участники операции признаются, что за время эвакуации со всех семь потов сошло. Один из основных вопросов был — способен ли раненый залезть на вспомогательное средство, которое было прицеплено к наземному дрону.

«У нас была информация о состоянии раненого, оно было очень тяжелое. Он мог уже потерять сознание к тому времени, как мы к нему добрались бы. Также он мог просто физически не суметь перебраться на платформу. Это был бы, пожалуй, наихудший вариант. Вот, мы доехали, стоим рядом, в одном метре — и ничего не можем сделать. Но не знаю как, видимо, какие-то высшие силы ему помогли и он смог залезть на платформу. Причем довольно быстро. Потом я видел его. И до сих пор не понимаю, как с такими травмами он смог сам себя туда затянуть», — говорит «Чиполлино».

Сейчас все эвакуированные дроном бойцы проходят лечение. Предварительно — их жизни угрозы нет.

«Сайка» рассказывает, что еще до перевода в полк слышал об НРК, но относился к этому несерьезно, как к «игрушечным машинкам на настоящей войне». Но его мнение давно изменилось, а истории спасения побратимов не оставляют никаких сомнений в необходимости и актуальности таких средств. «Сайка» и сам непосредственно руководил наземным дроном во время одной из эвакуаций. Говорит, что это совсем не то же самое, что наносить поражение с помощью обычного БПЛА. Ответственность значительно больше, чем во время любой другой миссии, в которой военный участвовал ранее.

«В ходе управления может произойти что угодно. Например, могут возникнуть определенные технические проблемы. Разница только в том, что когда у тебя сломалась машина, или оружие, или пушка, или что-то другое — оно у тебя „в руках“ и ты можешь начать ремонт. В нашем случае средство может находиться за много километров от нас. И к тому же, технические трудности во время логистических миссий не идут ни в какое сравнение с ситуациями, когда умирает человек, которого ты должен спасти. Когда мы выполняли эвакуации, я едва ли не молился, чтобы не возникло серьезных проблем со связью или чем-то еще», — говорит «Сайка».

«Чиполлино» добавляет, что, кроме проблем со связью, дорогой, состоянием раненого, также важен уровень активности врага. Во время одной из эвакуаций противник зафиксировал перемещение раненого и пытался атаковать НРК. Несколько «сбросов» с воздуха, к счастью, оказались неудачными и не повредили ни дрон, ни бойца. Эту эвакуацию в К-2 вспоминают как одну из самых сложных.

По данным полка К-2, по состоянию на июль 2025 года успешно эвакуированы 10 раненых. Кроме того, с помощью НРК удалось вернуть семь тел погибших военнослужащих, теперь есть возможность передать их родным.

Старший группы «Бинтик» говорит, что бойцы буквально ежедневно исследуют возможности НРК. В отличие от эксплуатации стандартных воздушных дронов, где уже накоплен немалый опыт, есть много специалистов и проверенных изделий, сфера НРК развивается настолько быстро, что иногда подразделение само не успевает за этим развитием.

«Если говорить о нашей группе, то я бы хотел, чтобы мы сфокусировались сейчас на конкретных задачах и начали выполнять их максимально эффективно, уверенно и качественно. У нас нет такого, что давайте сюда еще стреляющие дроны, взрывающиеся дроны, минирующие дроны — и мы будем заниматься всем и сразу. Тогда мы будем специалистами во всем, но при этом ни в чем. Хочу ли я пострелять из пулемета на колесах? Мечты или цели такой нет», — откровенно говорит «Бинтик».

По мнению бойца, для развития и применения других дронов нужны новые экипажи и военнослужащие.

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