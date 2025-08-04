В Минске в одном из заведений все сотрудники работали без официального оформления 1 4.08.2025, 13:46

А повар-иностранец — без документов.

В ночь с пятницы на субботу налоговики вместе с милицией провели внеплановые проверки двух заведений на минской Зыбицкой. В одном из них нашли повара-иностранца без нужных документов, а ни один сотрудник не смог подтвердить официальное трудоустройство, рассказали в Управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

Поводом для проверок стали подозрения в нарушениях при приеме наличных и использовании кассового оборудования, поэтому проверки начались с контрольных закупок.

В ходе рейда в обоих ресторанах обнаружились проблемы. Среди них — неправильный порядок приема наличных, неполное отражение выручки в налоговой отчетности, выплата зарплат «в конвертах», несвоевременное удержание и перечисление подоходного налога, а также нарушение порядка закупок товаров.

Кроме того, в одном из заведений нашлись нарушения трудового законодательства: иностранный повар работал без необходимых документов, а ни один из сотрудников не смог подтвердить официальное трудоустройство.

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