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Венгрия впервые импортировала казахстанскую нефть

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  • 4.08.2025, 15:08
Венгрия впервые импортировала казахстанскую нефть

Она была доставлена морским путём.

Казахстанская национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» (КМГ) осуществила первую поставку нефти в Венгрию морским маршрутом через хорватский порт. Об этом сообщается на сайте компании 4 августа.

Партия казахстанской нефти объёмом 85 000 тонн была доставлена на Дунайский нефтеперерабатывающий завод в городе Сазхаломбатта в рамках стратегического партнёрства с венгерской MOL Group.

Транспортировка проходила в два этапа: сначала казахстанский танкер «Алатау» компании «Казмортрансфлот» доставил нефть морем из российского порта Новороссийск в хорватский порт Омишаль. Оттуда груз направился в конечный пункт назначения по Адриатическому нефтепроводу, которым управляет хорватская компания Janaf.

По итогам переговоров представителей трёх компаний в Хорватии было подписано рамочное соглашение между «КазМунайГазом» и MOL Group относительно будущих поставок казахстанской нефти.

Этот шаг позволяет Казахстану значительно расширить географию экспорта нефти на рынки Европейского союза, а Венгрии — диверсифицировать импорт.

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