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Tesla выделила Маску акции на $29 миллиардов

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  • 4.08.2025, 16:22
Tesla выделила Маску акции на $29 миллиардов

Новый грант должен удержать его в компании.

Tesla предоставила миллиардеру Илону Маску акции на сумму около $29 миллиардов, чтобы удержать его на посту руководителя после того, как суд в Делавэре аннулировал его предыдущий компенсационный пакет. Новый грант включает 96 миллионов акций, доступных через два года при условии, что Маск сохранит высокую руководящую должность в компании, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Совет директоров назвал это «добросовестной наградой» и отметил, что ключевой задачей является сохранение фокуса Маска на Tesla. Однако пакет вызвал критику. Наблюдатели указывают на падение продаж, снижение прибыли и неоднозначное поведение Маска, в том числе его политическую активность, которая отталкивает часть покупателей.

Маск уже владеет около 13% акций Tesla и остается самым богатым человеком в мире с состоянием около $350 млрд. Новый пакет компенсации может вызвать дополнительные вопросы к независимости совета директоров, в который входят и близкие к Маску люди, включая его брата.

Ранее компенсационный план 2018 года был признан судом недействительным, так как акционеры якобы не получили полной информации, а члены совета не были достаточно независимыми. Сейчас Tesla оспаривает это решение в апелляции.

Тем временем компания сместила фокус с продаж электромобилей на разработку роботов и беспилотных такси. При этом Tesla остается самой дорогой автокомпанией в мире, несмотря на падение акций на 20% с начала года.

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