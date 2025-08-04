Для белорусских добровольцев в Украине упростили приобретение гражданства 1 4.08.2025, 16:49

Закон вступит в силу через полгода.

Для получения гражданства Украины теперь иностранному добровольцу будет достаточно отслужить по контракту один год вместо прежних трех. Это упрощение приобретения гражданства вводят недавно принятые в Украине изменения в закон о множественном гражданстве.

Об этом в комментарии Hromadske заявил и. о. начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Константин Милевский. Он добавил, что «широкого озвучивания этой новости не было», а сам закон вступит в силу через полгода.

Эти и предыдущие поправки о возможности подаваться на украинское гражданство по просроченным паспортам касаются преимущественно белорусских и российских добровольцев. «У 95% из 100 — да, это будет касаться исключительно их. Ведь для представителя другой страны не является проблемой получить другой паспорт, если у него истек срок», — объяснил Милевский.

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