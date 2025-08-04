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TIME: Искусственный интеллект проводит собеседования на работу

  • 4.08.2025, 16:51
TIME: Искусственный интеллект проводит собеседования на работу

Всем ли нравится общаться с машиной?

Все чаще соискатели сталкиваются с тем, что собеседование на работу проводит не человек, а искусственный интеллект. Некоторые компании используют ИИ, чтобы сократить расходы и ускорить процесс найма, не всегда предупреждая кандидатов заранее, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Претенденты отмечают, что такой формат кажется холодным и безличным. Нет возможности наладить контакт, пошутить или почувствовать эмоции собеседника. Некоторые даже прерывают разговор, заметив, что говорят не с живым человеком.

Компании используют ИИ не только для интервью, но и для анализа резюме, отбора кандидатов и планирования встреч. Исследования показывают, что более 90% работодателей считают эти инструменты эффективными. Однако эксперты по карьере подчеркивают, что важно сохранить человеческий элемент — именно он формирует первое впечатление о корпоративной культуре.

В некоторых случаях соискатели тоже используют ИИ, чтобы готовиться к интервью или даже формировать ответы. Это вызывает опасения у работодателей, особенно если кандидат не может выйти за рамки заученных шаблонов.

Эксперты предупреждают, что ИИ может не только ускорить процесс, но и усилить скрытые предубеждения, особенно в вопросах пола и расы. Все чаще звучат призывы к регулированию использования ИИ в подборе персонала. Пока же многие кандидаты продолжают испытывать дискомфорт от общения с машиной вместо человека.

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