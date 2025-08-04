В Иране поддержали деноминацию, чтобы убрать четыре ноля у риала 5 4.08.2025, 18:03

Иранская валюта значительно обесценилась из-за введенных против страны санкций.

В Иране парламентский комитет по экономике одобрил основные положения правительственного законопроекта о деноминации национальной валюты — риала, передает Financial Times.

Глава комитета Шамсоддин Хосейни заявил, что новая валюта сохранит название «риал» и будет равна 10 тыс. нынешних риалов.

В прошлом году президент страны Масуд Пезешкиан предложил деноминацию по аналогичному соотношению и новое название валюты — «туман». Инициативу деноминации правительство республики одобрило еще в 2019-м, но в последние месяцы власти ускорили ее реализацию. В целом же вопрос обсуждается с 1990-х.

FT отмечает, что иранская валюта значительно обесценилась из-за введенных против страны санкций, последний удар по риалу нанесла война с Израилем и США в июне.

Другой член комитета, Джафар Гадери, заявил, что деноминация не повлияет на инфляцию, но снизит транзакционные издержки.

Иранский экономист Камран Надри полагает, что мера «не является ни эффективным [инструментом] денежно-кредитной политики, ни механизмом контроля инфляции». «Это всего лишь формальная корректировка денежной единицы для целей бухгалтерского учета», — считает он.

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