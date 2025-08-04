По всей Европе более 10 000 отелей подают в суд на Booking 1 4.08.2025, 18:26

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Что стало причиной?

Популярный интернет-сервис бронирования жилья Booking многие годы заставлял отели нигде не выставлять более низкие цены на номера, чем на самом сайте. Нарушителей этого правила могли убрать с платформы, и он терял клиентов. При этом сервис забирал себе до 17% от суммы бронирования за комиссию и платежные сборы. Теперь более 10 000 отелей в Европе подают коллективный иск против Booking, пишет BILD.

Хотя правило фиксированной цены было отменено после соответствующего постановления Европейского суда в прошлом году, но теперь отели хотят получить компенсацию за убытки за последние 20 лет — с 2004 по 2024 год.

«Европейские отельеры долгие годы страдали от несправедливых условий и завышенных затрат. Сейчас более 10 000 предприятий участвуют в коллективном иске, подавая Booking четкий сигнал: злоупотребления на цифровом рынке не останутся без ответа», — говорит президент европейского гостиничного альянса Hotrec Александрос Василикос.

Иск рассматривается в Нидерландах, поскольку головной офис Booking расположен в Амстердаме. Координирует дело организация Hotel Claims Alliance при поддержке Hotrec и более 30 национальных гостиничных ассоциаций. По словам организаторов, коллективный иск вызвал огромный отклик, поэтому срок подачи заявлений продлили до 29 августа.

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