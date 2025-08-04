В России после украинской атаки остановился крупный НПЗ
- 4.08.2025, 18:36
Новокуйбышевский НПЗ «Роснефти» не работает со 2 августа.
Новокуйбышевский НПЗ «Роснефти» остановил со 2 августа первичную переработку нефти после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
Крупные российские НПЗ не подвергались атакам БПЛА с марта 2025 года.
«Роснефть» оперативно не предоставила комментарий на запрос Reuters.
По информации источников, в результате атаки была повреждена атмосферная (основная) колонна установки первичной переработки нефти АВТ-11 Новокуйбышевского НПЗ.
На одном из видео, размещённом в соцсетях, также заметно возгорание на атмосферной колонне АВТ-11.
Завод располагает двумя установками: АВТ-11 мощностью 18.900 тонн в сутки, АВТ-9 мощностью 4.700 тонн в сутки.
АВТ-9 завод планировал остановить на капитальный плановый ремонт с начала августа до начала сентября.
По оценке источников, в последнее время переработка нефтяного сырья на Новокуйбышевском НПЗ составляла около 18 000 тонн в сутки.
Новокуйбышевский НПЗ переработал в 2024 году 5,74 миллиона тонн нефтяного сырья, произвел автобензина 1,10 миллиона тонн, дизтоплива — 1,64 миллиона тонн, мазута — 1,27 миллиона тонн, по данным источников в отрасли.
Мощность Новокуйбышевского НПЗ, наиболее оснащенного в самарской группе «Роснефти», составляет 8,3 миллиона тонн нефти в год.