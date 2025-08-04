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Оптовые цены на бензин в России взлетели до исторического рекорда

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  • 4.08.2025, 18:49
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Оптовые цены на бензин в России взлетели до исторического рекорда

Может возникнуть дефицит.

Бензин продолжает стремительно дорожать на российском оптовом рынке, несмотря на решение правительства РФ полностью запретить его экспорт как минимум до конца августа, передает The Moscow Times.

В понедельник на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже стоимость Аи-95 установила новый исторический рекорд — 70001 рубль за тонну. За день цена выросла на 1,18%, а с начала года — на 28%.

Бензин «Регуляр-92» стал дороже на 1,18% за день и почти 30% с начала года, а его цена на закрытии торгов — 66 642 рубля за тонну — не дотянула менее 5% до абсолютного максимума, показанного в сентябре 2023 года.

По словам источников Reuters на топливном рынке, в августе и сентябре России грозит повторение полноценного бензинового кризиса — аналогичного тому, что случился два года назад, в 2021 году, а также в 2018-м.

«Где-то может возникнуть локальный дефицит», — сказал один из собеседников агентства. По словам другого источника, как и в начале 2024 года, когда крупные НПЗ встали из атак украинских дронов, правительство РФ может обратиться за помощью к Беларуси. «Рынок потребует сейчас полностью ручного управления. Постараются перенести ремонты (НПЗ), где это возможно. Выпуск (автобензина) попросят нарастить. (Импорт) белорусов призовут», — сказал собеседник Reuters.

По словам источников агентства, среди причин нехватки бензина - недостаток запасов у частных АЗС, коллапс в аэропортах, из-за которого люди стали больше пользоваться автотранспортом, а также частые ремонты НПЗ.

Сколько именно производится в России топлива, достоверно неизвестно. Власти еще в 2024 году, после налетов БПЛА на нефтезаводы, засекретили официальную статистику выпуска бензина, а затем — и дизельного топлива. По оценкам Reuters, в прошлом году объемы нефтепераработки в стране откатились к 12-летним минимумам — 269,9 млн тонн.

Проблемы с ремонтом НПЗ вызваны санкциями, рассказывал в июле, выступая в Совете Федерации, глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, «сбои», возникающие на заводах, связаны с проблемами в поставках оборудования. Оно попало под европейские санкции в рамках первого же пакета за вторжение в Украину — в феврале 2022 года.

«Почему иногда бывают сбои? Потому что сейчас в том санкционном режиме, в котором мы находимся: вот запланировано, скажем, на ремонт условно 4 месяца, а нам что-то задержали, что-то недопоставили», — сетовал Цивилев.

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