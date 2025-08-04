Оптовые цены на бензин в России взлетели до исторического рекорда 3 4.08.2025, 18:49

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Может возникнуть дефицит.

Бензин продолжает стремительно дорожать на российском оптовом рынке, несмотря на решение правительства РФ полностью запретить его экспорт как минимум до конца августа, передает The Moscow Times.

В понедельник на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже стоимость Аи-95 установила новый исторический рекорд — 70001 рубль за тонну. За день цена выросла на 1,18%, а с начала года — на 28%.

Бензин «Регуляр-92» стал дороже на 1,18% за день и почти 30% с начала года, а его цена на закрытии торгов — 66 642 рубля за тонну — не дотянула менее 5% до абсолютного максимума, показанного в сентябре 2023 года.

По словам источников Reuters на топливном рынке, в августе и сентябре России грозит повторение полноценного бензинового кризиса — аналогичного тому, что случился два года назад, в 2021 году, а также в 2018-м.

«Где-то может возникнуть локальный дефицит», — сказал один из собеседников агентства. По словам другого источника, как и в начале 2024 года, когда крупные НПЗ встали из атак украинских дронов, правительство РФ может обратиться за помощью к Беларуси. «Рынок потребует сейчас полностью ручного управления. Постараются перенести ремонты (НПЗ), где это возможно. Выпуск (автобензина) попросят нарастить. (Импорт) белорусов призовут», — сказал собеседник Reuters.

По словам источников агентства, среди причин нехватки бензина - недостаток запасов у частных АЗС, коллапс в аэропортах, из-за которого люди стали больше пользоваться автотранспортом, а также частые ремонты НПЗ.

Сколько именно производится в России топлива, достоверно неизвестно. Власти еще в 2024 году, после налетов БПЛА на нефтезаводы, засекретили официальную статистику выпуска бензина, а затем — и дизельного топлива. По оценкам Reuters, в прошлом году объемы нефтепераработки в стране откатились к 12-летним минимумам — 269,9 млн тонн.

Проблемы с ремонтом НПЗ вызваны санкциями, рассказывал в июле, выступая в Совете Федерации, глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, «сбои», возникающие на заводах, связаны с проблемами в поставках оборудования. Оно попало под европейские санкции в рамках первого же пакета за вторжение в Украину — в феврале 2022 года.

«Почему иногда бывают сбои? Потому что сейчас в том санкционном режиме, в котором мы находимся: вот запланировано, скажем, на ремонт условно 4 месяца, а нам что-то задержали, что-то недопоставили», — сетовал Цивилев.

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