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В Канаде хищная птица бомбардировала рыбой линию электропередач и обесточила целый город

  • 4.08.2025, 23:46
В Канаде хищная птица бомбардировала рыбой линию электропередач и обесточила целый город
Иллюстративное фото

Вероятно, диверсию совершила скопа.

Неподалеку канадского города Эшкрофт, расположенного в Британской Колумбии, неожиданно вспыхнул пожар. Впоследствии во всем населенном пункте исчезла электроэнергия. Расследование показало, что весь этот беспорядок произошел из-за рыбы, упавшей с неба на линию электропередач, сообщает The New York Times.

Вероятно, диверсию совершила скопа. Это хищная птица, которая питается преимущественно рыбой и селится вдоль водоемов. Иногда скопа может уронить свою добычу в полете.

А также пошутили, что хищная птица решила приготовить добычу на огне. Полакомиться грилем хищнику не удалось — Обугленную и перепеченную тушу пожарные использовали как улику с места происшествия.

«Скопа устала от сырой рыбы и ей захотелось попробовать испеченную на огне» — говорится в сообщении коммунальных служб. — Наш главный подозреваемый не получил никаких травм в результате инцидента и все еще находится в полете».

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