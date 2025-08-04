В Канаде хищная птица бомбардировала рыбой линию электропередач и обесточила целый город
- 4.08.2025, 23:46
Вероятно, диверсию совершила скопа.
Неподалеку канадского города Эшкрофт, расположенного в Британской Колумбии, неожиданно вспыхнул пожар. Впоследствии во всем населенном пункте исчезла электроэнергия. Расследование показало, что весь этот беспорядок произошел из-за рыбы, упавшей с неба на линию электропередач, сообщает The New York Times.
Вероятно, диверсию совершила скопа. Это хищная птица, которая питается преимущественно рыбой и селится вдоль водоемов. Иногда скопа может уронить свою добычу в полете.
А также пошутили, что хищная птица решила приготовить добычу на огне. Полакомиться грилем хищнику не удалось — Обугленную и перепеченную тушу пожарные использовали как улику с места происшествия.
«Скопа устала от сырой рыбы и ей захотелось попробовать испеченную на огне» — говорится в сообщении коммунальных служб. — Наш главный подозреваемый не получил никаких травм в результате инцидента и все еще находится в полете».