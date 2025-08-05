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Путину сообщили о невозможности снабжать водой жителей «ДНР»

  • 5.08.2025, 9:45
Путину сообщили о невозможности снабжать водой жителей «ДНР»

В некоторых городах воду подают раз в три дня.

На оккупированных Россией территориях Донецкой области еще сильнее сократили графики подачи воды, которая и так была в дефиците из-за войны с Украиной. Об этом сообщил президенту РФ Владимиру Путину «губернатор» самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин. «В Донецко-Макеевской агломерации сейчас раз в три дня на несколько часов подается вода, в Енакиево и группе близлежащих городов — раз в четыре дня, в Мариуполе — раз в два дня», — рассказал он, заметил сайт The Moscow Times.

По словам Пушилина, такой график увеличивает износ сетей: коммунальщикам приходится ежедневно устранять «сто порывов», а на пике «доходило до двух тысяч» аварий в неделю. На данный момент вода поступает в «ДНР» из построенного в 2023 году водовода Дон — Донбасс текущей мощностью 250 тыс. кубометров в сутки. Также источниками являются внутренние водохранилища, в том числе Волынцевское на реке Булавин в Енакиево, Углегорское в Светлодарске и Грабовское на Миусе, которое запитывает районы Тореза и Снежного. Однако, по словам Пушилина, с их наполняемостью есть проблемы, а аварии на сетях приводят к потерям до 60% воды в ходе ее перемещения пользователям.

Пушин сообщил, что власти пытаются повлиять на ситуацию с помощью чистки русел рек, увеличения количества аварийных бригад и использования водовозов, которые прибывают из других регионов, включая Москву, область и Санкт-Петербург. Кроме того, ведется переброска ресурса из более стабильных водохранилищ в обмелевшие.

Водоснабжение Донецкой области было нарушено после вторжения России в Украину. По данным «Воды Донбасса», нехватка ресурса наблюдается более чем в 10 городах региона — в их числе Донецк, Торез, Макеевка, Ясиноватая, Горловка, Енакиево, Дебальцево, Кировское, Ждановка, Шахтерск, Снежное.

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