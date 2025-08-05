Россия анонсировала испытание ракеты под Астраханью

Россия анонсировала испытание ракеты под Астраханью1
- 5.08.2025, 11:09
Испытания пройдут после заявления МИД РФ о выходе из договора РСМД.
Минобороны РФ закрыло воздушное пространство над ракетным полигоном «Капустин Яр» в Астраханской области, следует из уведомления NOTAM (NOtice To Air Missions — «извещение летному составу»). Согласно уведомлению, полеты в этом районе будут ограничены на период с 4 августа по 8 августа, пишет The Moscow Times.
Оповещение о закрытии неба над территорией расположения «Капустина яра» в свою очередь опубликовало Федеральное управление гражданской авиации США. В NOTAM, отправленном 4 августа ростовским районом полетной информации (FIR), говорится, что воздушное пространство будет закрыто с 09:00 5 августа по 19:00 9 августа.
Сообщение о закрытии неба над полигоном, на котором Россия проводят пуски межконтинентальных баллистических ракет, появилось после заявления МИДа о том, что РФ больше не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования из-за действий «коллективного Запада» по наращиванию «дестабилизирующих ракетных потенциалов» вокруг России.
В опубликованном в понедельник сообщении также говорилось, что Кремль будет принимать решения «по конкретным параметрам мер реагирования» на основе данных о развитии «ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности».