«Такие новости — сигнал» 5.08.2025, 11:39

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Что белорусы чувствуют после новостей о дроне над Борисовом.

Когда стало известно, что над Борисовом пролетел дрон, который позже разбился в Минске, ex-press.by задал читателям простой, но болезненный вопрос: «Что вы почувствовали, когда узнали об этом? И могут ли такие дроны стать привычной частью жизни в Беларуси?»

Журналистам ответили люди и из самой Беларуси, и те, кто теперь живет за границей. Их истории — о тревоге, усталости, бессилии и боли, которая становится фоном жизни.

Андрей, Борисов:

— Когда услышал, что над Борисовом пролетел дрон и потом разбился в Минске, сначала не поверил. У нас обычно все тихо, а тут такое... Я не чувствовал страха, но стало не по себе. Такие новости — как сигнал: все может измениться в любой момент.

Привыкнем ли к дронам? Не знаю... Мы ведь и к обыскам привыкли, и к тому, что надо помалкивать, и к тому что, ни в чем не виновные сидят… Это ужасно.

Ксения, Варшава:

— Когда-то мы в Жодино запускали дроны на свадьбах, снимали красивые виды по всей Беларуси. А теперь они «летят» со взрывчаткой. Услышала о падении в Минске и почувствовала тревогу и бессилие. Беларусь кажется будто бы рядом, но каждая новость напоминает, как далеко она от нормальной жизни.

Будут ли дроны привычными? Конечно. Все становится привычным, если повторяется часто. Люди, кажется, и не понимают, что это ненормально. «Спасибо» за это Лукашенко и Путину.

Сергей:

— Слышал про этот дрон. Я не боюсь, но понимаю, что времена такие. Техника вообще теперь — это не только про удобство, но и про угрозы... У меня смартфон — вот и вся моя «технология». А люди, как оказалось, ко всему привыкают. Только жить от этого не легче.

Алина:

— Я сидела с ребенком дома и прочитала новость про дрон. Моему сыну только 7 месяцев... Знаете, как страшно! А как представить то, что делается в Украине, как там от этих дронов гибнут взрослые и дети... Я уже в ужасе, плачу часто.

Будут ли дроны привычными для белорусов. Нет, я не хочу! Но ничего не дает возможность верить в лучшее.

Виктор, 37 лет, Вильнюс:

— Новости из Беларуси — это уже отдельный жанр, и ужас, и боль. Узнал про дрон этот и сразу мысль: что это было, зачем, Господи, помоги! Только не я один заметил, что когда боль повторяется, ты будто перестаешь реагировать. Так мне родственник сказал из Борисова: «Пролетел — ну и ладно».

Только вот это «ну и ладно» — самое страшное. Как овцы, которых ведут на заклание... Не удивлюсь, если и к дронам все привыкнут…

«Моему сыну только 7 месяцев... Знаете, как страшно!» — признается Алина.

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