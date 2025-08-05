Politico: Украина создает убийц «Шахедов» 2 5.08.2025, 14:49

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Их стоимость составляет всего от $1000 до $5000 за единицу.

На фоне масштабных атак со стороны России Украина разрабатывает собственные дешевые беспилотные перехватчики, чтобы сбивать дроны-камикадзе «Шахед», которые ежедневно атакуют украинские города, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Только в июле Россия выпустила 6 275 «Шахедов», а в первые дни августа — более 355. Из-за нехватки систем ПВО от западных союзников Украина была вынуждена искать более доступную альтернативу дорогим ракетам Patriot ($4 млн за ракету) и IRIS-T (€400 тыс). Новый ответ — перехватчики-дроны стоимостью от $1 000 до $5 000 за единицу.

«Мы не можем позволить себе тратить ракеты по цене в миллионы на дроны за $50 000», — отметил консультант ВСУ Сергей Бескрестнов.

Перехватчики — как коптерного, так и крылатого типа — развивают скорость до 330 км/ч и управляются пилотами, которые получают координаты целей от наземных радаров. Им дается около 15 минут, чтобы догнать и уничтожить вражеский дрон.

Президент Зеленский поставил задачу производить до 1 000 таких перехватчиков в день. Уже подписаны первые контракты на сумму 3 млрд гривен, однако для полного развертывания производства необходимо около $6 млрд.

Волонтерские организации обеспечивают фронт такими дронами уже более года. Государственные структуры подключаются позже, но интерес к разработке растет. Министр обороны Денис Шмыгаль заявил о расширении контрактов на подготовку пилотов дронов, предлагая бонусы в размере 1 млн гривен.

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