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Три страны НАТО выделят $500 миллионов на поставку американского оружия Украине

  • 5.08.2025, 16:26
Три страны НАТО выделят $500 миллионов на поставку американского оружия Украине

Это важная инициатива НАТО и США.

Норвегия объявила об участии в новой оборонной инициативе, начатой Соединенными Штатами и НАТО в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление норвежского правительства.

Речь идет о программе PURL (Priority Ukraine Requirements List) - перечень приоритетных потребностей Украины, предусматривающий быструю поставку американских систем вооружения, в частности для усиления противовоздушной обороны.

В рамках первого пакета Швеция, Дания и Норвегия вместе профинансируют закупку оборонного оборудования США на сумму 500 миллионов долларов.

Как уточнило правительство Осло, Норвегия предоставит 1,5 миллиарда крон, то есть около 135 миллионов долларов США.

- Это важная инициатива НАТО и США. Она помогает обеспечить быстрое получение Украиной жизненно важного военного оборудования для самозащиты, а также укрепляет сотрудничество между Соединенными Штатами и европейскими странами в поддержке Украины, - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Инициатива предусматривает серию пакетов, которые разрабатываются Соединенными Штатами в сотрудничестве с НАТО и Украиной.

В первой очереди речь идет о боеприпасах к системам ПВО Patriot, а также другом критически важном вооружении.

Кроме участия в PURL, Норвегия также продолжает финансировать свою масштабную программу поддержки Украины и соседних стран в рамках пакета Нансена.

Общие расходы на 2025 год, по словам правительства, достигнут 85 миллиардов норвежских крон (7,7 млрд долларов США).

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