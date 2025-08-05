Три страны НАТО выделят $500 миллионов на поставку американского оружия Украине
- 5.08.2025, 16:26
Это важная инициатива НАТО и США.
Норвегия объявила об участии в новой оборонной инициативе, начатой Соединенными Штатами и НАТО в июле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление норвежского правительства.
Речь идет о программе PURL (Priority Ukraine Requirements List) - перечень приоритетных потребностей Украины, предусматривающий быструю поставку американских систем вооружения, в частности для усиления противовоздушной обороны.
В рамках первого пакета Швеция, Дания и Норвегия вместе профинансируют закупку оборонного оборудования США на сумму 500 миллионов долларов.
Как уточнило правительство Осло, Норвегия предоставит 1,5 миллиарда крон, то есть около 135 миллионов долларов США.
- Это важная инициатива НАТО и США. Она помогает обеспечить быстрое получение Украиной жизненно важного военного оборудования для самозащиты, а также укрепляет сотрудничество между Соединенными Штатами и европейскими странами в поддержке Украины, - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Инициатива предусматривает серию пакетов, которые разрабатываются Соединенными Штатами в сотрудничестве с НАТО и Украиной.
В первой очереди речь идет о боеприпасах к системам ПВО Patriot, а также другом критически важном вооружении.
Кроме участия в PURL, Норвегия также продолжает финансировать свою масштабную программу поддержки Украины и соседних стран в рамках пакета Нансена.
Общие расходы на 2025 год, по словам правительства, достигнут 85 миллиардов норвежских крон (7,7 млрд долларов США).