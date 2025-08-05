Британская полиция получила £500 тысяч прибыли от биткоинов 5.08.2025, 19:03

Как это вышло.

В Великобритании полиция графства Ланкашир получила прибыль в размере £500 тыс. ($665 тыс.) от конфискованных биткоинов. Как сообщили правоохранители, воры украли деньги и перевели их в биткоины несколько лет назад, конфисковав их и продав спустя годы, полиция возместила ущерб жертве и осталась в плюсе.

Расследование кражи денег началось еще в декабре 2017 года. Было установлено, что преступники перевели деньги в биткоины. Воры были пойманы и осуждены, а криптовалюта заморожена. Но поскольку за годы разбирательства стоимость биткоина выросла, выручка от ее продажи существенно превысила стоимость похищенного.

Подчеркивается, что пострадавший получил компенсацию в полном объеме, а поскольку закон не позволяет в этом случае переплачивать, в распоряжении полиции остался £1 млн ($1,3 млн). Суд постановил, что вырученные средства должны быть поровну разделены между Министерством внутренних дел и отделом в Ланкашире.

«Нетипично, чтобы стоимость имущества, добытого преступным путем, превышала стоимость во время преступления, но это позволило нам полностью выплатить компенсацию жертве, а оставшиеся средства могут быть использованы для снижения уровня преступности», — заявили в полиции Ланкашира.

В подразделении пояснили, что средства будут реинвестированы в борьбу с преступностью — они будут вложены в специально созданный для этого фонд из конфискованных активов. Согласно заявлению, средства фонда ранее направлялись на финансирование оборудования, такого как дроны и устройства для блокировки спам-звонков, а также на поддержку проектов, направленных на борьбу с антиобщественным поведением.

Власти Великобритании много лет практикуют конфискацию криптовалют. Так, в 2021 году Лондонская полиция конфисковала криптовалюту на $250 млн в ходе расследования международной схемы отмывания денег, в 2024 году — на $1,77 млрд по делу о финансовой афере в Китае.

Ранее британские правоохранители продавали конфискованные криптоактивы на аукционах. Также через торги реализовывались биткоины, изъятые у преступников бельгийскими органами.

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