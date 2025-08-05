Во внешней торговле Беларуси наблюдается дисбаланс 1 5.08.2025, 19:48

Ситуация сильно ухудшилась за первый летний месяц.

Белстат подвел итоги по внешнему товарообороту Беларуси за первое полугодие 2025-го. На 1 июля сумма составила Br41,198 млрд.

Это на 0,02% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году. При этом увеличивается разрыв между экспортом и импортом.

Экспорт за январь – июнь составил $19 млрд, а импорт – $22,2 млрд. Продажи по сравнению с первым полугодием 2024-го снизились на 3,7%. Импорт же увеличился на 3,3%. Об этом пишет Office Life.

Сейчас отрицательное сальдо в торговле товарами приблизилось к $3,2 млрд. Только за июнь оно выросло почти на $600 млн (в мае было примерно $2,6 млрд).

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