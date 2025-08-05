Россия попросила Эфиопию сдать в аренду пассажирские самолеты 2 5.08.2025, 19:53

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Из-за санкций РФ лишена прямого доступа к западной авиатехнике и запчастям.

Россия предложила эфиопскому государственному авиаперевозчику Ethiopian Airlines сотрудничество в области аренды самолетов и технического обслуживания. Об этом сообщает отраслевое издание ch-aviation со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации Эфиопии (ECAA). Переговоры прошли 29 июля в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Российскую делегацию возглавил торговый представитель РФ в стране Ярослав Тарасюк, который провел встречу с генеральным директором ECAA Йоханнесом Аберой.

С российской стороны был озвучен интерес к так называемому «мокрому лизингу» — аренде воздушных судов с экипажем, техническим обслуживанием и страхованием. Такая схема, как отмечает издание, может позволить российским авиакомпаниям временно восполнить дефицит парка иностранных самолетов в условиях летнего пикового спроса. Особенно это актуально на фоне санкций, из-за которых РФ лишена прямого доступа к западной авиатехнике и запчастям.

Один из возможных путей обхода санкционных ограничений — использование самолетов Boeing и Airbus под регистрацией Эфиопии, с эфиопским экипажем и обслуживанием. Однако, как подчеркивает ch-aviation, подобная сделка может вызвать серьезные вопросы у регуляторов США и ЕС, что потенциально угрожает доступу Ethiopian Airlines к западным маршрутам и воздушному пространству.

При этом из-за сбоев в графике поставок от Airbus и Boeing, эфиопская авиакомпания сама ощущает нехватку новых самолетов. По информации ch-aviation, 11 самолетов A350-900 и 11 Boeing 787-9 поступят в парк Ethiopian Airlines только к 2028 году, что на год позже изначально запланированного срока.

Кроме аренды, в рамках встречи обсуждались и другие формы взаимодействия. В частности, поставки российского навигационного оборудования и участие в развитии ремонтной авиационной инфраструктуры в Эфиопии.

Также российская делегация выразила заинтересованность в подписании нового двустороннего авиационного соглашения между двумя странами и попросила поддержки Эфиопии при голосовании за состав Совета ИКАО (Международной организации гражданской авиации).

Эфиопская сторона, в свою очередь, выразила готовность внимательно изучить предложения Москвы после консультаций с другими заинтересованными ведомствами.

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