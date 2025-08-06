WhatsApp позволит общаться без аккаунта 6.08.2025, 4:26

Как это будет работать.

WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволит общаться с пользователями платформы даже без собственной учетной записи. По данным WABetaInfo, в последней бета-версии WhatsApp для Android появились упоминания о так называемых гостевых чатах (guest chats).

Чтобы начать гостевой чат, пользователь WhatsApp отправляет ссылку на чат человеку из своего списка контактов, у которого нет приложения. Открыв ссылку, «гость» сможет обмениваться сообщениями с отправителем через защищенный интерфейс, похожий на WhatsApp Web.

Гости смогут отправлять только текстовые сообщения, а обмен фотографиями, видео, голосовыми сообщениями и групповые чаты пока не поддерживаются.

Как отмечает издание MacRumors, WhatsApp уже работает над объединением чатов с iMessage, Telegram, Google Messages, Signal и другими сервисами.

Точная дата запуска функции для всех пользователей пока неизвестна.

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