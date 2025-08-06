СБУ сорвала попытку прорыва армии РФ к Покровску

СБУ сорвала попытку прорыва армии РФ к Покровску5
- 6.08.2025, 11:10
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Задержан «ждун», работавший на ГРУ.
На Донетчине Служба безопасности Украины задержала агента военной разведки РФ, который собирал информацию о позициях украинских войск в районе Покровска.
Его данные должны были лечь в основу очередного наступления оккупантов, сообщает пресс-служба СБУ.
Контрразведка СБУ провела успешную спецоперацию вблизи линии фронта, задержав российского агента, работавшего на Главное разведывательное управление РФ. Им оказался 34-летний житель Мирнограда, электрик по профессии, который ждал «прихода России» в регион.
По данным следствия, шпиона завербовал его бывший одноклассник, который сейчас воюет на стороне российских войск на Востоке Украины. Главной задачей пособника оккупантов было скрытное патрулирование Покровска и прилегающих районов с целью фиксации позиций Сил обороны Украины. Особый интерес для врага представляли координаты укрепленных районов, запасных командных пунктов, а также складов с боеприпасами.
После каждой «разведвылазки» агент ГРУ систематизировал собранные данные и передавал их в виде агентурных отчетов через анонимные чаты в мессенджере.
СБУ своевременно выявила активность предателя, задокументировала его контакты с куратором из ГРУ и обезвредила угрозу. Кроме того, сотрудники контрразведки оперативно защитили украинские оборонительные позиции в районе Покровска.
В ходе обыска у задержанного изъят мобильный телефон с зашифрованной перепиской, в которой он координировал действия с представителями оккупационных сил.
Пособнику оккупантов объявлено подозрение по части 2 статьи 111 УК (госизмена в условиях военного положения). Он находится под стражей и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества. Операция была проведена силами СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном сопровождении Донецкой областной прокуратуры.