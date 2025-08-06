Кароль Навроцкий официально стал президентом Польши
- 6.08.2025, 11:28
Новый глава польского государства принял присягу.
Кароль Навроцкий торжественно приведен к присяге на должность президента Польши. 6 августа он официально стал президентом Польши.
Согласно статье 130 Конституции Польши, президент Кароль Навроцкий произнес слова присяги:
— Принимая по воле народа должность президента Польши, торжественно клянусь, что буду верен положениям Конституции, буду неуклонно охранять достоинство народа, независимость и безопасность государства, а благо Отечества и благополучие граждан всегда будут для меня высшим повелением.
Президент Кароль Навроцкий завершил торжественную присягу словами: «Да поможет мне Бог». Такая формулировка также предусмотрена Конституцией. После этих слов Кароль Навроцкий официально вступил в должность президента Польши.
Напомним, второй тур президентских выборов в Польше состоялся 1 июня. За кресло президента боролись либеральный кандидат от правящей «Гражданской коалиции», мэр Варшавы Рафал Тшасковский и глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная консервативная партия «Право и справедливость». Навроцкий набрал 50,89% голосов, Тшасковский — 49,11%.