закрыть
6 августа 2025, среда, 12:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спецпредставитель Трампа Уиткофф встретился с Путиным

  • 6.08.2025, 12:29
Спецпредставитель Трампа Уиткофф встретился с Путиным
Фото: Getty Images

Президент США ждет результатов переговоров.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщают росСМИ.

«Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа, сообщили в пресс-службе главы государства», - говорится в сообщении пропагандистского издания «РИА Новости».

В то же время как пишет CNN, перед визитом Уиткоффа в Москву Трамп сомневался в готовности Путина остановить войну в Украине и, скорее всего, боится стать «обманутым лидером».

Однако за день до встречи спецпредставителя США с президентом РФ Трамп заявил, что подождет до завершения переговоров, чтобы решить, вводить ли новые санкции против РФ.

«Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что будет. Мы примем решение в тот момент», - подчеркнул он.

Также за день до визита Уиткоффа Трамп поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новые санкции против РФ. По словам украинского лидера, эти санкции могут «значительно изменить» российскую экономику.

В свою очередь, как подчеркнули в CNN, президент США все больше теряет терпение из-за сопротивления России его мирным усилиям и называет воздушные атаки на Украину «отвратительными», обвиняя Путина в том, что он «рассказывает глупости» во время их телефонных разговоров.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров
Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»