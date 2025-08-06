Спецпредставитель Трампа Уиткофф встретился с Путиным 6.08.2025, 12:29

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Президент США ждет результатов переговоров.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщают росСМИ.

«Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа, сообщили в пресс-службе главы государства», - говорится в сообщении пропагандистского издания «РИА Новости».

В то же время как пишет CNN, перед визитом Уиткоффа в Москву Трамп сомневался в готовности Путина остановить войну в Украине и, скорее всего, боится стать «обманутым лидером».

Однако за день до встречи спецпредставителя США с президентом РФ Трамп заявил, что подождет до завершения переговоров, чтобы решить, вводить ли новые санкции против РФ.

«Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что будет. Мы примем решение в тот момент», - подчеркнул он.

Также за день до визита Уиткоффа Трамп поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новые санкции против РФ. По словам украинского лидера, эти санкции могут «значительно изменить» российскую экономику.

В свою очередь, как подчеркнули в CNN, президент США все больше теряет терпение из-за сопротивления России его мирным усилиям и называет воздушные атаки на Украину «отвратительными», обвиняя Путина в том, что он «рассказывает глупости» во время их телефонных разговоров.

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