NYP: Уиткофф занял жесткую позицию с Путиным перед дедлайном 1 6.08.2025, 13:22

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В соответствии с недавними заявлениями Трампа.

Сегодня специальный посланник президента США Стив Уиткофф находится с визитом в России. Как пишет издание The New York Post, администрация Трампа дает главе РФ Владимиру Путину еще один шанс продемонстрировать серьезность своих намерений прекратить вторжение в Украину.

«Уиткофф был вынужден занять более жесткую позицию в отношении лидера Москвы перед решающей встречей в среду — в соответствии с недавними заявлениями президента Трампа в связи с атаками Путина на мирных жителей Украины. Пока неясно, примет ли Уиткофф этот совет во внимание», - отмечают журналисты.

Представитель спецпосланника отказался комментировать данную ситуацию.

Тем временем, по словам осведомленных источников, группа по национальной безопасности Белого дома, ответственная за войну на Украине, провела во вторник несколько встреч, пытаясь выяснить, как Вашингтон может наилучшим образом убедить Россию согласиться на перемирие.

Сам Трамп заявил, что подождет и посмотрит, как пройдут переговоры, прежде чем принять окончательное решение о введении вторичных санкций и увеличении пошлин в отношении стран, которые покупают российскую нефть и обеспечивают Россию основным источником дохода.

«Завтра у нас встреча с Россией, посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение», — сказал Трамп.

В пятницу, 8 августа, истекает срок ультиматума, который Трамп поставил Путину. Однако, в случае игнорирования Кремлем дедлайна, антироссийские санкции не будут неизбежны. Об этом заявил источник, знакомый с ходом обсуждений.

По его словам, администрация «настойчиво добивается заключения сделки».

«Президент всегда отдает предпочтение именно такому результату», - подчеркнул собеседник.

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