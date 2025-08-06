Китай готовится поднимать затонувшие российские подлодки 1 6.08.2025, 14:04

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Флот КНР провел учения.

ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) Китая отработали спасение экипажа условной дружественной подводной лодки, легшей на грунт, а также морской бой с кораблями условного противника и атаку на его субмарину, сообщили в Тихоокеанском флота (ТОФ) РФ и Минобороны. По итогам учений командование обоих флотов решило сформировать «новый отряд для выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе», пишет The Moscow Times.

Совместные тренировки прошли в рамках российско-китайских учений «Морское взаимодействие — 2025». В первом из упражнений спасательные суда российского ВМФ и ВМС НОАК отработали практические действия по оказанию помощи потерпевшей бедствие дизель-электрической подлодке «Волхов» в заливе Петра Великого. По сценарию, экипаж китайского спасательного судна «Сиху» провел поиск и вышел на связь с подводниками из российской субмарины, после чего с борта был спущен подводный спасательный аппарат LR-7. Он пристыковался к «Волхову» «с последующей имитацией вывода экипажа», пояснили в ТОФ.

Аналогичную операцию с китайской дизель-электрической субмариной провело спасательное судно «Игорь Белоусов». Российские моряки-спасатели продемонстрировали китайским коллегам «возможности современного медицинского оборудования, барокамер и глубоководного спасательного аппарата «АС-40», — отмечается в сообщении флота.

Кроме того, в акватории Японского моря в ходе финальной части учений корабли обоих флотов отработали стрельбы из артиллерийских комплексов по условному отряду десантных кораблей противника, сообщили в военном ведомстве.

Также боевая авиация провела маневры по поиску и уничтожению цели, имитировавшей вражескую подлодку. Для этого были задействованы противолодочные самолеты Y-8, прибывшие с аэродрома базирования на территории Китая, несколько Ил-38 морской авиации ТОФ и палубные вертолеты. «В результате эффективных совместных действий подводная лодка „противника“ была оперативно обнаружена и условно уничтожена», — прокомментировали в МО.

В учениях от РФ участвовали большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц», корвет «Громкий», «Игорь Белоусов» и «Волхов», от КНР — эскадренные миноносцы «Шаосин», «Урумчи», субмарина, корабль комплексного снабжения «Цяньдаоху» и «Сиху». Морская часть учений, где в том числе отрабатывались противолодочные действия и противовоздушная оборона, прошла в Японском море с 3 по 5 августа.

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