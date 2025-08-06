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Гродненскому «Неману» забили электрик и пастух

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  • 6.08.2025, 14:30
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Гродненскому «Неману» забили электрик и пастух

Белорусский клуб проиграл команде из Фарерских островов.

Гродненский «Неман» проиграл первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций команде с Фарерских островов «Клакствик» со счетом 0:2. Это первое поражение белорусского клуба в нынешней квалификации, сообщает «Еврорадио».

Первый гол в ворота белорусского клуба забил электрик Рене Йоэнсен, который вне футбольного поля работает на компанию EL-IN.

Автор второго гола в ворота «Немана» — Пол Клеттскар — сын бывшей министра культуры Фарер, который любит пасти овец и временами ходит с китобоями в моря.

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